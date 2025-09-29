UA

Юніори України поступилися Португалії на Євро-2025: перша поразка

Юніорська збірна України з футзалу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи-2025 (фото: futsal.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Юніорська збірна України з футзалу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи-2025. У другому турі групового етапу "синьо-жовті" поступилися чинному чемпіону Португалії з рахунком 0:4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Юніорський Євро-2025. Футзал, другий тур
Україна - Португалія 0:4
Голи: Монтейро (4, 23, 36), Малгау (20)

Україна втратила лідерство у групі

У першому турі українці впевнено розгромили господарів турніру Молдову (7:0) та очолили групу A завдяки кращій різниці голів. Португалія тоді перемогла Італію з рахунком 7:1.

Як пройшов матч Україна - Португалія

Вже на 4-й хвилині команда пропустила після точного удару Родріго Монтейро. Перед перервою Мігель Малгау подвоїв перевагу суперника.

На початку другого тайму Монтейро оформив дубль, а згодом ще й хеттрик, встановивши остаточний рахунок - 0:4.

Турнірна таблиця групи A

  • Португалія - 6 очок (2 матчі), різниця голів 11:1
  • Україна - 3 (2), 7:4
  • Італія - 3 (2), 8:9
  • Молдова - 0 (2), 2:14

Вирішальний матч проти Італії

Доля виходу до плей-оф для збірної України вирішиться у поєдинку третього туру проти Італії.

Гра відбудеться у середу, 1 жовтня, о 20:30 за київським часом.

