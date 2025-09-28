ua en ru
7 голів у першому матчі: Україна U19 розгромила Молдову на Євро-2025

Неділя 28 вересня 2025 15:50
7 голів у першому матчі: Україна U19 розгромила Молдову на Євро-2025 (фото: futsal.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Юніорська збірна України з футзалу U19 здобула переконливу перемогу у стартовому матчі чемпіонату Європи-2025. У першому турі групового етапу "синьо-жовті" розгромили команду Молдови з рахунком 7:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як розвивався матч

Гра розпочалася для українців максимально вдало – вже на другій хвилині відзначився Владислав Камець.

За кілька хвилин Артем Климчук подвоїв перевагу, а Богдан Цап забив третій гол.

У середині тайму дубль оформив Назар Першин, і на перерву команди пішли за рахунку 5:0.

Одразу після відновлення гри Артур Хібовський отримав другу жовту картку, однак навіть у меншості Україна не дозволила супернику створити загрозу. \

У другому таймі забили ще двоє українців – Артем Малиновський та Ростислав Ростківський.

Матч завершився із рахунком 7:0 на користь України.

Турнірна ситуація

Завдяки перемозі українська команда очолила групу A, де також грають Італія та чинні чемпіони Європи – Португалія. Їхня очна зустріч відбудеться 28 вересня о 20:30.

Поточна таблиця групи А:

  • Україна - 3 очки (1 матч), 7:0
  • Італія - 0 (0), 0:0
  • Португалія - 0 (0), 0:0
  • Молдова - 0 (1), 0:7

У другому турі "синьо-жовті" зіграють проти Португалії – поєдинок відбудеться 29 вересня о 20:30.

Раніше ми писали, як збірна України розбила Литву в підготовці до Євро-2026 з футзалу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

