Україна розбила Литву в підготовці до Євро-2026 з футзалу

Йонава, Вівторок 23 вересня 2025 22:32
UA EN RU
Україна розбила Литву в підготовці до Євро-2026 з футзалу Фото: Україна здобула розгромну перемогу в спарингу (АФУ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з футзалу в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела перший із двох запланованих товариських матчів проти команди Литви.

Про те, як зіграли "синьо-жовті" розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.

Футзал, товариський матч

Литва – Україна – 0:7

Голи: Первєєв, 1, 3, 11, Семенченко, 13, Фаренюк, 24, Швед, 30, Масевич, 39.

Як пройшла гра

Підопічні Олександра Косенка зустрілися з литовцями в містечку Йонава.

"Синьо-жовті" розпочали матч дуже потужно й повели в рахунку вже на 33-й секунді. Після сильного удару Владислава Первєєва м'яч влетів у сітку воріт суперника. Ще за дві хвилини той самий Первєєв отримав передачу від Андрія Мельника й подвоїв перевагу української збірної.

На 11-й хвилині нашій команді вдалася взірцева контратака, і Первєєв оформив хет-трик. За дві хвилини Ростислав Семенченко потужним ударом зі стандарту довів рахунок до 4:0.

Після перерви на 24-й хвилині Артем Фаренюк увігнав п'ятий м'яч у сітку воріт збірної Литви. На 30-й хвилині Назар Швед ударом із доволі гострого кута ще раз засмутив литовського голкіпера. Крапку ж у зустрічі на 39-й хвилині поставив Мар'ян Масевич – 7:0.

Україна розбила Литву в підготовці до Євро-2026 з футзалу

Коли наступний матч

Футбольні збірні Литви та України запланували провести два спаринги. Другий матч відбудеться 24 вересня. Початок – о 19:00 за київським часом.

Євро-2026: що відомо

Збірна України, здобувши шість перемог у шести матчах основного раунду кваліфікації, оформила путівку до фінального турніру чемпіонату Європи, який проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на "Жальгіріс-Арені" в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні. По дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія, Литва, Словенія, Україна, Іспанія, Португалія, Франція, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, білорусь, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Раніше ми писали, що чемпіон України з хокею дізнався суперників у Континентальному кубку.

Також читайте, як легенда "Динамо" Гармаш вивів новий клуб до 1/8 фіналу Кубка України.

