Футзал на Олімпіаді-2028: ФІФА домовляється з МОК

Керівний орган світового футболу поставить перед Міжнародним олімпійським комітетом питання включення в програму наступних Ігор у Лос-Анджелесі футзалу та пляжного футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

Такі наміри присутні у документі ФІФА під назвою "Стратегічні цілі для глобального футболу 2023-2027 років". Він був складений у грудні 2023 року, але оприлюднений лише зараз.

Крім включення до олімпійської програми футзалу та пляжного футболу, ФІФА також рекомендує збільшити кількість збірних у жіночому турнірі – з 12 до 16-ти. Тобто привести його до такого ж формату, за яким грають чоловічі команди.

Остаточне рішення про запропоновані зміни має розглянути МОК. Коли саме це відбудеться наразі невідомо. Вірогідно, ці та інші подібні питання розглядитиме вже команда нового очільника олімпійського руху, вибори якого відбудуться у березні 2025 року.

Нові види спорту на ОІ-2028

Виконком МОК вже затвердив включення до програми літніх Олімпійських ігор-2028 нових видів спорту. У Лос-Анджелесі будуть представлені: флаг-футбол (різновид американського футболу), крикет, лякрос, бейсбол, софтбол (як жіночий варіант бейсболу) та сквош.

Сквош і флаг-футбол дебютують на Іграх. Крикет повернеться в програму Олімпійських ігор через 128 років. Лякросс входив до офіційної програми ОІ у 1904 і 1908 роках. Бейсбол був представлений на Олімпіадах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 і 2020 років. Софтбол – на тих самих Іграх, що й бейсбол, крім 1992 року.