Юниоры Украины уступили Португалии на Евро-2025: первое поражение

Юниорский Евро-2025. Футзал, второй тур

Украина -- Португалия 0:4

Голы: Монтейро (4, 23, 36), Малгау (20)

Украина потеряла лидерство в группе

В первом туре украинцы уверенно разгромили хозяев турнира Молдову (7:0) и возглавили группу A благодаря лучшей разнице голов. Португалия тогда победила Италию со счетом 7:1.

Как прошел матч Украина - Португалия

Уже на 4-й минуте команда пропустила после точного удара Родриго Монтейро. Перед перерывом Мигель Малгау удвоил преимущество соперника.

В начале второго тайма Монтейро оформил дубль, а затем еще и хеттрик, установив окончательный счет - 0:4.

Турнирная таблица группы A

Португалия - 6 очков (2 матча), разница голов 11:1

Украина - 3 (2), 7:4

Италия - 3 (2), 8:9

Молдова - 0 (2), 2:14

Решающий матч против Италии

Судьба выхода в плей-офф для сборной Украины решится в поединке третьего тура против Италии.

Игра состоится в среду, 1 октября, в 20:30 по киевскому времени.