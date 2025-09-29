ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Юніори України поступилися Португалії на Євро-2025: перша поразка

Понеділок 29 вересня 2025 23:02
UA EN RU
Юніори України поступилися Португалії на Євро-2025: перша поразка Юніорська збірна України з футзалу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи-2025 (фото: futsal.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Юніорська збірна України з футзалу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи-2025. У другому турі групового етапу "синьо-жовті" поступилися чинному чемпіону Португалії з рахунком 0:4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Юніорський Євро-2025. Футзал, другий тур
Україна - Португалія 0:4
Голи: Монтейро (4, 23, 36), Малгау (20)

Україна втратила лідерство у групі

У першому турі українці впевнено розгромили господарів турніру Молдову (7:0) та очолили групу A завдяки кращій різниці голів. Португалія тоді перемогла Італію з рахунком 7:1.

Як пройшов матч Україна - Португалія

Вже на 4-й хвилині команда пропустила після точного удару Родріго Монтейро. Перед перервою Мігель Малгау подвоїв перевагу суперника.

На початку другого тайму Монтейро оформив дубль, а згодом ще й хеттрик, встановивши остаточний рахунок - 0:4.

Турнірна таблиця групи A

  • Португалія - 6 очок (2 матчі), різниця голів 11:1
  • Україна - 3 (2), 7:4
  • Італія - 3 (2), 8:9
  • Молдова - 0 (2), 2:14

Вирішальний матч проти Італії

Доля виходу до плей-оф для збірної України вирішиться у поєдинку третього туру проти Італії.

Гра відбудеться у середу, 1 жовтня, о 20:30 за київським часом.

Раніше ми писали, як збірна України розбила Литву в підготовці до Євро-2026 з футзалу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Португалия
Новини
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен