Юниоры Украины уступили Португалии на Евро-2025: первое поражение

Понедельник 29 сентября 2025 23:02
Юниоры Украины уступили Португалии на Евро-2025: первое поражение Юниорская сборная Украины по футзалу потерпела первое поражение на чемпионате Европы-2025 (фото: futsal.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Юниорская сборная Украины по футзалу потерпела первое поражение на чемпионате Европы-2025. Во втором туре группового этапа "сине-желтые" уступили действующему чемпиону Португалии со счетом 0:4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Юниорский Евро-2025. Футзал, второй тур
Украина -- Португалия 0:4
Голы: Монтейро (4, 23, 36), Малгау (20)

Украина потеряла лидерство в группе

В первом туре украинцы уверенно разгромили хозяев турнира Молдову (7:0) и возглавили группу A благодаря лучшей разнице голов. Португалия тогда победила Италию со счетом 7:1.

Как прошел матч Украина - Португалия

Уже на 4-й минуте команда пропустила после точного удара Родриго Монтейро. Перед перерывом Мигель Малгау удвоил преимущество соперника.

В начале второго тайма Монтейро оформил дубль, а затем еще и хеттрик, установив окончательный счет - 0:4.

Турнирная таблица группы A

  • Португалия - 6 очков (2 матча), разница голов 11:1
  • Украина - 3 (2), 7:4
  • Италия - 3 (2), 8:9
  • Молдова - 0 (2), 2:14

Решающий матч против Италии

Судьба выхода в плей-офф для сборной Украины решится в поединке третьего тура против Италии.

Игра состоится в среду, 1 октября, в 20:30 по киевскому времени.

Ранее мы писали, как сборная Украины разбила Литву в подготовке к Евро-2026 по футзалу.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

