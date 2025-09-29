Юниоры Украины уступили Португалии на Евро-2025: первое поражение
Юниорская сборная Украины по футзалу потерпела первое поражение на чемпионате Европы-2025. Во втором туре группового этапа "сине-желтые" уступили действующему чемпиону Португалии со счетом 0:4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Юниорский Евро-2025. Футзал, второй тур
Украина -- Португалия 0:4
Голы: Монтейро (4, 23, 36), Малгау (20)
Украина потеряла лидерство в группе
В первом туре украинцы уверенно разгромили хозяев турнира Молдову (7:0) и возглавили группу A благодаря лучшей разнице голов. Португалия тогда победила Италию со счетом 7:1.
Как прошел матч Украина - Португалия
Уже на 4-й минуте команда пропустила после точного удара Родриго Монтейро. Перед перерывом Мигель Малгау удвоил преимущество соперника.
В начале второго тайма Монтейро оформил дубль, а затем еще и хеттрик, установив окончательный счет - 0:4.
Турнирная таблица группы A
- Португалия - 6 очков (2 матча), разница голов 11:1
- Украина - 3 (2), 7:4
- Италия - 3 (2), 8:9
- Молдова - 0 (2), 2:14
Решающий матч против Италии
Судьба выхода в плей-офф для сборной Украины решится в поединке третьего тура против Италии.
Игра состоится в среду, 1 октября, в 20:30 по киевскому времени.
