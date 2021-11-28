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В ЮАР назвали симптомы нового штамма "омикрон"

Автор: Артур Родивилов

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы молодых людей. Пациенты жалуются на сильную усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам Анжелик Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость.

Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура.

"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - рассказала она.

Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи.

Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма.

Напомним, в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". Также Германия заявила, что штамм уже в стране.

Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Отметим, председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса и предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.

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