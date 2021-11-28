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У ПАР назвали симптоми нового штаму "омікрон"

Автор: Артур Родивилов

Новий штам коронавірусу, який отримав назву "омікрон", викликає незвичайні, але при цьому відносно легкі симптоми молодих людей. Пацієнти скаржаться на сильну втому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

За словами Анжелік Кутзе, яка є практикуючим лікарем і працює в столиці ПАР Преторії, останнім часом серед її пацієнтів з COVID-19 з'явилися молоді люди, що розрізнялися за етнічною приналежністю і соціальним статусом, які скаржилися на сильну втому.

Жоден з них не скаржився на втрату або зміну відчуття смаку або нюху. Кутзе також згадала випадок з шестирічною дитиною, у якої був сильно прискорений пульс і підвищена температура.

"Їх симптоми дуже сильно відрізнялися від того, з чим я мала справу раніше, і були дуже легкими", - розповіла вона.

Кутзе звернула увагу на нехарактерні для коронавірусу симптоми, які 18 листопада з'явилися і у чотирьох членів її сім'ї.

Їх аналізи на COVID-19 виявилися позитивними, при цьому всі скаржилися на те, що відчувають себе дуже втомленими і розбитими. Після цього Кутзе однією з перших попередила владу ПАР про ймовірність поширення в країні нового штаму.

Нагадаємо, у Чехії вивчають перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "омікрон". Також Німеччина заявила, що штам вже в країні.

Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B.1.1.529 виявили в Бельгії.

Зазначимо, голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу і припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола.

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Коронавірус