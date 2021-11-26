В Бельгии подтвердили первый случай заражения новым вариантом COVID
В Бельгии подтвердили один случай заболевания новым вариантом COVID-19. Вирус выявили у человека, приехавшего из-за границы.
Об этом заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, новый вариант коронавируса выявили у не вакцинированного. Он получил положительный тест на COVID 22 ноября.
У пациента появились симптомы заражения через 11 дней после поездки в Египет через Турцию.
Как сообщает Reuters, в Бельгии анализируют два образца COVID-19, чтобы установить, являются ли они новым вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Южной Африке.
Отметим, что на данный момент Бельгия является единственной европейской страной, которая подтвердила случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529.
Напомним, Британия из-за нового штамма коронавируса, который возник в Южной Африке уже отменила рейсы сразу в несколько стран.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что для изучения штамма коронавируса B.1.1.529 необходимо несколько недель.
Добавим, что ВОЗ созвало экстренное собрание из-за нового коронавируса.