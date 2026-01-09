Яйця, хліб і молоко ростуть у ціні, а фрукти дешевшають: огляд цін

Які продукти подорожчали

У грудні 2025 року порівняно із листопадом на 5,6-0,7% зросли ціни на:

яйця - 5,6%,

хліб - 1,1%,

молоко - 0,7%,

продукти переробки зернових - 0,9%,

рибу та рибопродукти - 1,4%,

соняшникову олію - 1,1%,

овочі - 0,8%,

сало,

яловичину.

Що подешевшало

Водночас у грудні 2025 року на 4,1-0,2% знизилися ціни на:

фрукти - 4,1%,

цукор - 2,2%,

вершкове масло - 0,2%,

м’ясо птиці,

свинину,

рис,

кисломолочну продукцію,

безалкогольні напої.

Інфляція: підсумки грудня і року

За даними Держстату, інфляція у грудні 2025 року становила 0,2% порівняно з листопадом. У річному вимірі (до грудня 2024 року) споживчі ціни зросли на 8,0%.

Базова інфляція у грудні склала 0,1%, а в річному вимірі також 8,0%.



Як змінилися ціни на продукти в Україні у грудні 2025 року (скриншот: stat.gov.ua)

Що подорожчало найбільше у 2025 році

Упродовж 2025 року найбільше виросли ціни на:

продукти харчування та безалкогольні напої - на 10,2%,

житлово-комунальні послуги - на 2,3%,

послуги у сфері охорони здоров’я - на 6,0%,

освіту - на 14,4%.

Водночас одяг та взуття за рік подешевшали на 6,1%.

Загалом у січні-грудні 2025 року споживчі ціни зросли на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.