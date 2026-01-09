UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Яйця, хліб і молоко ростуть у ціні, а фрукти дешевшають: огляд цін

Фото: Як змінилися ціни на продукти в Україні у грудні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На споживчому ринку України у грудні 2025 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом не змінилися. Але було зафіксоване як підвищення, так і зниження вартості окремих товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Які продукти подорожчали

У грудні 2025 року порівняно із листопадом на 5,6-0,7% зросли ціни на:

  • яйця - 5,6%,
  • хліб - 1,1%,
  • молоко - 0,7%,
  • продукти переробки зернових - 0,9%,
  • рибу та рибопродукти - 1,4%,
  • соняшникову олію - 1,1%,
  • овочі - 0,8%,
  • сало,
  • яловичину.

Що подешевшало

Водночас у грудні 2025 року на 4,1-0,2% знизилися ціни на:

  • фрукти - 4,1%,
  • цукор - 2,2%,
  • вершкове масло - 0,2%,
  • м’ясо птиці,
  • свинину,
  • рис,
  • кисломолочну продукцію,
  • безалкогольні напої.

Інфляція: підсумки грудня і року

За даними Держстату, інфляція у грудні 2025 року становила 0,2% порівняно з листопадом. У річному вимірі (до грудня 2024 року) споживчі ціни зросли на 8,0%.

Базова інфляція у грудні склала 0,1%, а в річному вимірі також 8,0%.


Як змінилися ціни на продукти в Україні у грудні 2025 року (скриншот: stat.gov.ua)

Що подорожчало найбільше у 2025 році

Упродовж 2025 року найбільше виросли ціни на:

  • продукти харчування та безалкогольні напої - на 10,2%,
  • житлово-комунальні послуги - на 2,3%,
  • послуги у сфері охорони здоров’я - на 6,0%,
  • освіту - на 14,4%.

Водночас одяг та взуття за рік подешевшали на 6,1%.

Загалом у січні-грудні 2025 року споживчі ціни зросли на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше РБК-Україна писало, чому манго в Україні залишається одним із найдорожчих фруктів. Аналітик Український клуб аграрного бізнесу пояснює, що висока ціна зумовлена повною залежністю від імпорту, складною логістикою та невеликими обсягами постачання. Нині манго в супермаркетах коштує близько 60-80 гривень за штуку, а основними постачальниками є Бразилія та Перу.

Також ми розповідали, чому ціни на продукти в Україні зростають взимку. Так, вартість продуктів формується під впливом інфляції, логістики, витрат на електроенергію, зберігання та валютних коливань, а також залежить від типу продукції й регіону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЦіни на продуктиІнфляція в Україні