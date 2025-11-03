Екзотичний делікатес: чому манго в Україні таке дороге і звідки його привозять

Сьогодні ціни на деякі фрукти в Україні - достатньо високі. Особливо якщо вони, як манго, належать до так званих екзотичних плодів.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка .

Чому саме ціни на манго в Україні - високі

За словами експерта, манго належить до найдорожчих фруктів на полицях українських магазинів. Це пояснюється тим, що:

в Україні ці плоди не ростуть;

їх наявність цілком залежить від імпорту.

"Цей екзотичний фрукт доводиться доставляти здалеку. Зараз ціна одного манго в супермаркетах - близько 60-80 гривень за штуку (плід середнього розміру)", - поділився Гопка.

Він зауважив, що високу ціну на манго формують в цілому:

довгий шлях "від плантації до прилавка";

невеликі обсяги постачання.

"Манго - дороге через свій статус імпортного делікатесу", - додав аналітик.

Які країни - найбільші постачальники манго

Гопка розповів, що найбільшими постачальниками манго в Україну є:

Бразилія (близько 50% імпорту манго у 2020 році);

Перу (приблизно 32%).

Крім того, невеликі партії цих фруктів завозять:

з В'єтнаму;

з Коста-Рики;

з Іспанії;

з Туреччини та інших країн.

"Навіть за сприятливої логістики ці фрукти не будуть дешевими. Тому манго в українській роздрібній торгівлі - це товар для поціновувачів. І беруть його зазвичай поштучно, а не кілограмами", - підсумував фахівець.