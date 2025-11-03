ua en ru
Екзотичний делікатес: чому манго в Україні таке дороге і звідки його привозять

Понеділок 03 листопада 2025 09:10
Екзотичний делікатес: чому манго в Україні таке дороге і звідки його привозять Манго - один із найдорожчих фруктів в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

Сьогодні ціни на деякі фрукти в Україні - достатньо високі. Особливо якщо вони, як манго, належать до так званих екзотичних плодів.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Чому саме ціни на манго в Україні - високі

За словами експерта, манго належить до найдорожчих фруктів на полицях українських магазинів. Це пояснюється тим, що:

  • в Україні ці плоди не ростуть;
  • їх наявність цілком залежить від імпорту.

"Цей екзотичний фрукт доводиться доставляти здалеку. Зараз ціна одного манго в супермаркетах - близько 60-80 гривень за штуку (плід середнього розміру)", - поділився Гопка.

Він зауважив, що високу ціну на манго формують в цілому:

  • довгий шлях "від плантації до прилавка";
  • невеликі обсяги постачання.

"Манго - дороге через свій статус імпортного делікатесу", - додав аналітик.

Які країни - найбільші постачальники манго

Гопка розповів, що найбільшими постачальниками манго в Україну є:

  • Бразилія (близько 50% імпорту манго у 2020 році);
  • Перу (приблизно 32%).

Крім того, невеликі партії цих фруктів завозять:

  • з В'єтнаму;
  • з Коста-Рики;
  • з Іспанії;
  • з Туреччини та інших країн.

"Навіть за сприятливої логістики ці фрукти не будуть дешевими. Тому манго в українській роздрібній торгівлі - це товар для поціновувачів. І беруть його зазвичай поштучно, а не кілограмами", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше вчені довели несподівану користь манго, що може стати проривом у лікуванні діабету.

Крім того, вважається, що цей тропічний фрукт здатен творити дива з жіночим організмом.

Читайте також, які 5 фруктів із супермаркету потрібно їсти хоч раз на тиждень, щоб підтримати здоров'я.

