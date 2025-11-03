Екзотичний делікатес: чому манго в Україні таке дороге і звідки його привозять
Сьогодні ціни на деякі фрукти в Україні - достатньо високі. Особливо якщо вони, як манго, належать до так званих екзотичних плодів.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.
Чому саме ціни на манго в Україні - високі
За словами експерта, манго належить до найдорожчих фруктів на полицях українських магазинів. Це пояснюється тим, що:
- в Україні ці плоди не ростуть;
- їх наявність цілком залежить від імпорту.
"Цей екзотичний фрукт доводиться доставляти здалеку. Зараз ціна одного манго в супермаркетах - близько 60-80 гривень за штуку (плід середнього розміру)", - поділився Гопка.
Він зауважив, що високу ціну на манго формують в цілому:
- довгий шлях "від плантації до прилавка";
- невеликі обсяги постачання.
"Манго - дороге через свій статус імпортного делікатесу", - додав аналітик.
Які країни - найбільші постачальники манго
Гопка розповів, що найбільшими постачальниками манго в Україну є:
- Бразилія (близько 50% імпорту манго у 2020 році);
- Перу (приблизно 32%).
Крім того, невеликі партії цих фруктів завозять:
- з В'єтнаму;
- з Коста-Рики;
- з Іспанії;
- з Туреччини та інших країн.
"Навіть за сприятливої логістики ці фрукти не будуть дешевими. Тому манго в українській роздрібній торгівлі - це товар для поціновувачів. І беруть його зазвичай поштучно, а не кілограмами", - підсумував фахівець.
