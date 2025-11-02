До свят ціни зростуть: які популярні продукти можуть здорожчати в Україні

Ціни в Україні залежать від низки факторів - інфляції, вартості логістики, електроенергії, коливань на валютному ринку тощо. Вже зараз очевидно, що найближчим часом (до кінця року) деякі продукти можуть здорожчати.

Про це розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка в матеріалі РБК-Україна "Ціни знову зростуть: які продукти подорожчають найближчим часом" .

Від чого саме може залежати вартість продуктів

За словами експерта, "на сьогодні єдиного фактора, який би впливав на підвищення або зменшення цін, немає". Тобто це - завжди "сукупність чинників".

"Якщо йдеться про продукцію, яка швидко псується, то важливою є вартість логістики. Оскільки товар треба реалізувати у короткостроковій перспективі. Якщо йдеться про овочі - то тут впливає вартість зберігання", - пояснив Гопка.

Натомість ціни імпортних товарів залежать, перш за все, від ситуації у країні-постачальнику та коливань валюти.

"У різних регіонах України ціни на продукти можуть відрізнятися, але не суттєво", - додав аналітик.

Очевидно, що "там, де зібрали найбільший урожай - вартість цього продукту є дещо нижчою".

"Втім, це не стосується рітейлових товарів, таких як молочна чи м'ясна продукція”, - зауважив фахівець.

Які продукти можуть здорожчати до кінця року

Найближчим часом, згідно з інформацією експерта, в Україні можуть підскочити в ціні сезонні овочі. Оскільки зараз їх реалізують за найнижчою вартістю.

А під кінець року можуть здорожчати молочні продукти, адже буде зменшення надоїв молока.

"Ближче до зимових свят буде збільшений попит на м'ясні продукти, тому можливе подорожчання. Точну аналітику підвищення цін у різдвяно-новорічний період зможемо зробити у середині листопада", - уточнив Гопка.

В цілому ж, за даними аналітика, до кінця року (із приходом холодів) можуть зрости ціни на:

картоплю (яка зараз трохи подешевшала - до 10-12 грн/кг);

ріпчасту цибулю (яку наприкінці жовтня фермери відпускали по 7-13 грн/кг);

томати (середня вартість яких станом на 23 жовтня сягнула 90-100 грн/кг);

огірки (які наприкінці жовтня продавали по 90-110 грн/кг);

м'ясну продукцію (яловичину наразі продають по 350-400 грн/кг, свинину - по 260-350 грн/кг, куряче філе - близько 230-245 грн/кг);

молочні продукти (зараз середні цінники на молоко (питне, 900 мл) - 52-60 гривень, сметану (350 г) - 48-55 гривень, масло (200 г) - 100-120 гривень);

яйця (які зараз продають в середньому за 73,53-77,50 гривень за десяток);

яблука (зараз осінні сорти можна знайти по 20-30 грн/кг).

Тим часом вартість білокачанної капусти та коренеплодів (моркви й буряка), на думку фахівця, залишатиметься відносно стабільною (поки є запас урожаю - різких стрибків не очікують).

"Якщо не станеться проблем зі зберіганням", - підсумував Гопка.