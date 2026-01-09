Яйца, хлеб и молоко растут в цене, а фрукты дешевеют: обзор цен

На потребительском рынке Украины в декабре 2025 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. Но было зафиксировано как повышение, так и снижение стоимости отдельных товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем на 5,6-0,7% выросли цены на:
В то же время в декабре 2025 года на 4,1-0,2% снизились цены на:
По данным Госстата, инфляция в декабре 2025 года составила 0,2% по сравнению с ноябрем. В годовом измерении (к декабрю 2024 года) потребительские цены выросли на 8,0%.
Базовая инфляция в декабре составила 0,1%, а в годовом измерении также 8,0%.
Как изменились цены на продукты в Украине в декабре 2025 года (скриншот: stat.gov.ua)
В течение 2025 года больше всего выросли цены на:
В то же время одежда и обувь за год подешевели на 6,1%.
Всего в январе-декабре 2025 года потребительские цены выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Ранее РБК-Украина писало, почему манго в Украине остается одним из самых дорогих фруктов. Аналитик Украинский клуб аграрного бизнеса объясняет, что высокая цена обусловлена полной зависимостью от импорта, сложной логистикой и небольшими объемами поставок. Сейчас манго в супермаркетах стоит около 60-80 гривен за штуку, а основными поставщиками являются Бразилия и Перу.
Также мы рассказывали, почему цены на продукты в Украине растут зимой. Так, стоимость продуктов формируется под влиянием инфляции, логистики, затрат на электроэнергию, хранение и валютных колебаний, а также зависит от типа продукции и региона.