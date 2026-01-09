RU

Общество Образование Деньги Изменения

Яйца, хлеб и молоко растут в цене, а фрукты дешевеют: обзор цен

Фото: Как изменились цены на продукты в Украине в декабре (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На потребительском рынке Украины в декабре 2025 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. Но было зафиксировано как повышение, так и снижение стоимости отдельных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Какие продукты подорожали

В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем на 5,6-0,7% выросли цены на:

  • яйца - 5,6%,
  • хлеб - 1,1%,
  • молоко - 0,7%,
  • продукты переработки зерновых - 0,9%,
  • рыбу и рыбопродукты - 1,4%,
  • подсолнечное масло - 1,1%,
  • овощи - 0,8%,
  • сало,
  • говядину.

Что подешевело

В то же время в декабре 2025 года на 4,1-0,2% снизились цены на:

  • фрукты - 4,1%,
  • сахар - 2,2%,
  • сливочное масло - 0,2%,
  • мясо птицы,
  • свинину,
  • рис,
  • кисломолочную продукцию,
  • безалкогольные напитки.

Инфляция: итоги декабря и года

По данным Госстата, инфляция в декабре 2025 года составила 0,2% по сравнению с ноябрем. В годовом измерении (к декабрю 2024 года) потребительские цены выросли на 8,0%.

Базовая инфляция в декабре составила 0,1%, а в годовом измерении также 8,0%.


Как изменились цены на продукты в Украине в декабре 2025 года (скриншот: stat.gov.ua)

Что подорожало больше всего в 2025 году

В течение 2025 года больше всего выросли цены на:

  • продукты питания и безалкогольные напитки - на 10,2%,
  • жилищно-коммунальные услуги - на 2,3%,
  • услуги в сфере здравоохранения - на 6,0%,
  • образование - на 14,4%.

В то же время одежда и обувь за год подешевели на 6,1%.

Всего в январе-декабре 2025 года потребительские цены выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее РБК-Украина писало, почему манго в Украине остается одним из самых дорогих фруктов. Аналитик Украинский клуб аграрного бизнеса объясняет, что высокая цена обусловлена полной зависимостью от импорта, сложной логистикой и небольшими объемами поставок. Сейчас манго в супермаркетах стоит около 60-80 гривен за штуку, а основными поставщиками являются Бразилия и Перу.

Также мы рассказывали, почему цены на продукты в Украине растут зимой. Так, стоимость продуктов формируется под влиянием инфляции, логистики, затрат на электроэнергию, хранение и валютных колебаний, а также зависит от типа продукции и региона.

