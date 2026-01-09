Яйця, хліб і молоко ростуть у ціні, а фрукти дешевшають: огляд цін
На споживчому ринку України у грудні 2025 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом не змінилися. Але було зафіксоване як підвищення, так і зниження вартості окремих товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Які продукти подорожчали
У грудні 2025 року порівняно із листопадом на 5,6-0,7% зросли ціни на:
- яйця - 5,6%,
- хліб - 1,1%,
- молоко - 0,7%,
- продукти переробки зернових - 0,9%,
- рибу та рибопродукти - 1,4%,
- соняшникову олію - 1,1%,
- овочі - 0,8%,
- сало,
- яловичину.
Що подешевшало
Водночас у грудні 2025 року на 4,1-0,2% знизилися ціни на:
- фрукти - 4,1%,
- цукор - 2,2%,
- вершкове масло - 0,2%,
- м’ясо птиці,
- свинину,
- рис,
- кисломолочну продукцію,
- безалкогольні напої.
Інфляція: підсумки грудня і року
За даними Держстату, інфляція у грудні 2025 року становила 0,2% порівняно з листопадом. У річному вимірі (до грудня 2024 року) споживчі ціни зросли на 8,0%.
Базова інфляція у грудні склала 0,1%, а в річному вимірі також 8,0%.
Як змінилися ціни на продукти в Україні у грудні 2025 року (скриншот: stat.gov.ua)
Що подорожчало найбільше у 2025 році
Упродовж 2025 року найбільше виросли ціни на:
- продукти харчування та безалкогольні напої - на 10,2%,
- житлово-комунальні послуги - на 2,3%,
- послуги у сфері охорони здоров’я - на 6,0%,
- освіту - на 14,4%.
Водночас одяг та взуття за рік подешевшали на 6,1%.
Загалом у січні-грудні 2025 року споживчі ціни зросли на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Раніше РБК-Україна писало, чому манго в Україні залишається одним із найдорожчих фруктів. Аналітик Український клуб аграрного бізнесу пояснює, що висока ціна зумовлена повною залежністю від імпорту, складною логістикою та невеликими обсягами постачання. Нині манго в супермаркетах коштує близько 60-80 гривень за штуку, а основними постачальниками є Бразилія та Перу.
Також ми розповідали, чому ціни на продукти в Україні зростають взимку. Так, вартість продуктів формується під впливом інфляції, логістики, витрат на електроенергію, зберігання та валютних коливань, а також залежить від типу продукції й регіону.