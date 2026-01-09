Яйца, хлеб и молоко растут в цене, а фрукты дешевеют: обзор цен

На потребительском рынке Украины в декабре 2025 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. Но было зафиксировано как повышение, так и снижение стоимости отдельных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины .

Какие продукты подорожали

В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем на 5,6-0,7% выросли цены на:

яйца - 5,6%,

хлеб - 1,1%,

молоко - 0,7%,

продукты переработки зерновых - 0,9%,

рыбу и рыбопродукты - 1,4%,

подсолнечное масло - 1,1%,

овощи - 0,8%,

сало,

говядину.

Что подешевело

В то же время в декабре 2025 года на 4,1-0,2% снизились цены на:

фрукты - 4,1%,

сахар - 2,2%,

сливочное масло - 0,2%,

мясо птицы,

свинину,

рис,

кисломолочную продукцию,

безалкогольные напитки.

Инфляция: итоги декабря и года

По данным Госстата, инфляция в декабре 2025 года составила 0,2% по сравнению с ноябрем. В годовом измерении (к декабрю 2024 года) потребительские цены выросли на 8,0%.

Базовая инфляция в декабре составила 0,1%, а в годовом измерении также 8,0%.



Как изменились цены на продукты в Украине в декабре 2025 года (скриншот: stat.gov.ua)

Что подорожало больше всего в 2025 году

В течение 2025 года больше всего выросли цены на:

продукты питания и безалкогольные напитки - на 10,2%,

жилищно-коммунальные услуги - на 2,3%,

услуги в сфере здравоохранения - на 6,0%,

образование - на 14,4%.

В то же время одежда и обувь за год подешевели на 6,1%.

Всего в январе-декабре 2025 года потребительские цены выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.