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YouTube заблокував канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО, - ЦПД

Понеділок 28 липня 2025 19:12
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YouTube заблокував канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО, - ЦПД Фото: YouTube заблокував канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

YouTube заблокував на території України канали двох осіб, проти яких запроваджено санкції РНБО. Вони поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.

Зокрема, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України.

Проти цих осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 20 липня 2025 року.

Також проти Балашова в Україні порушено кримінальне провадження.

YouTube блокує канали підсанкційних осіб

Нагадаємо, нещодавно YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали російську пропаганду. Один із каналів належить нардепу-втікачу Артему Дмитруку.

Перед цим YouTube заблокував канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.

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РНБО YouTube Санкції проти Росії
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