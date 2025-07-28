YouTube заблокував канали осіб, які перебувають під санкціями РНБО, - ЦПД

YouTube заблокував на території України канали двох осіб, проти яких запроваджено санкції РНБО. Вони поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.

Зокрема, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України.

Проти цих осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 20 липня 2025 року.

Також проти Балашова в Україні порушено кримінальне провадження.