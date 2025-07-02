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YouTube заблокував на території України канал нардепа-втікача Дмитрука

Середа 02 липня 2025 14:36
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YouTube заблокував на території України канал нардепа-втікача Дмитрука Фото: Артем Дмитрук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали російську пропаганду. Один із каналів належить нардепу-втікачу Артему Дмитруку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Серед заблокованих каналів:

  • канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою Росії;
  • канал Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону та є фігурантом провадження, а також оголошений у міжнародний розшук.

Як відзначає ЦПД, проти цих осіб введено санкції Ради національної безпеки і оборони від 25 травня та 22 червня.

Справа Дмитрука

У серпні минулого року стало відомо, що Дмитрук втік до Молдови, що пізніше підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). Зокрема народному депутату було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.

Як пояснював колишній генеральний прокурор Андрій Костін, Україна вживатиме усі міжнародно-правові способи, щоб повернути нардепа "додому".

Пізніше ДБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук Дмитрука.

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