Зеленський запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди: хто в списку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Сьогодні, 20 липня, український президент запровадив санкції проти трьох українців та двох росіян за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації.

Зауважимо, що уповноважений по санкціях Влад Власюк повідомив, що санкції застосовано до блогерів, які виправдовують державу-агресора та її дії, а також перешкоджають захисту України та її людей, чим створюють загрозу національним інтересам України.

Водночас було застосовано санкції до російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої "СВО" та виправдовують воєнні злочини РФ.

Зокрема в списку:

російська блогерка Юлія Латиніна,

український блогер Андрій Серебрянський ("Андрій Луганський"),

бизнесмен Геннадій Балашов,

екснардепка Наталія Королевська,

"Z-воєнкор" Тетяна Аксьоненко.

Він також закликав Міністерство закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.