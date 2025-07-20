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Зеленський запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди: хто в списку

Україна, Неділя 20 липня 2025 16:39
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Зеленський запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди: хто в списку Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський 20 липня запровадив санкції проти антиукраїнської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Сьогодні, 20 липня, український президент запровадив санкції проти трьох українців та двох росіян за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації.

Зауважимо, що уповноважений по санкціях Влад Власюк повідомив, що санкції застосовано до блогерів, які виправдовують державу-агресора та її дії, а також перешкоджають захисту України та її людей, чим створюють загрозу національним інтересам України.

Водночас було застосовано санкції до російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої "СВО" та виправдовують воєнні злочини РФ.

Зокрема в списку:

  • російська блогерка Юлія Латиніна,
  • український блогер Андрій Серебрянський ("Андрій Луганський"),
  • бизнесмен Геннадій Балашов,
  • екснардепка Наталія Королевська,
  • "Z-воєнкор" Тетяна Аксьоненко.

Він також закликав Міністерство закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що українські партнери від початку повномасштабного вторгнення підтримують Київ та вводять санкції проти Російської Федерації.

Обмеження охоплюють зокрема:

  • високотехнологічний експорт,
  • банківський сектор,
  • торгівлю зброєю.

Наразі обмеження вже стосуються сотень чиновників, бізнесменів і пропагандистів.

Раніше Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

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