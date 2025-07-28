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YouTube заблокировал каналы лиц, находящихся под санкциями СНБО, - ЦПД

Понедельник 28 июля 2025 19:12
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YouTube заблокировал каналы лиц, находящихся под санкциями СНБО, - ЦПД Фото: YouTube заблокировал каналы лиц, находящихся под санкциями СНБО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

YouTube заблокировал на территории Украины каналы двух лиц, против которых введены санкции СНБО. Они распространяли созвучные российской пропаганде нарративы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В частности, заблокирован канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения РФ выехал из Украины.

Против этих лиц введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.

Также против Балашова в Украине возбуждено уголовное производство.

YouTube блокирует каналы подсанкционных лиц

Напомним, недавно YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли российскую пропаганду. Один из каналов принадлежит беглому нардепу Артему Дмитруку.

Перед этим YouTube заблокировал каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

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