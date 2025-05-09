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YouTube заблокував канали Арестовича та інших підсанкційних осіб

П'ятниця 09 травня 2025 17:16
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YouTube заблокував канали Арестовича та інших підсанкційних осіб Фото: Олексій Арестович (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

YouTube заблокував канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Серед заблокованих також YouTube-канали таких осіб:

  • Костянтин Бондаренко;
  • Дмитро Василець;
  • Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];
  • Павло Оніщенко.

Зазначається, що всі ці канали не доступні на території України.

Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми указами президент Володимир Зеленський.

Санкції проти Арестовича

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зазначається, що Арестович останнім часом різко критикує українську владу. Він також відомий низкою скандальних заяв, зокрема твердженням про те, що 2023 року ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО.

В указі також зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.

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YouTube Олексій Арестович
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