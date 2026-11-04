YouTube може стати новою соцмережею: що приховує секретний проєкт Tamba

У новій версії додатку YouTube для Android знайшли згадки про секретний експериментальний проєкт під назвою Tamba. Код сервісу вказує на розробку повноцінної соціальної платформи з підтримкою підписок, приватних повідомлень, групових чатів і власних публікацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

Візуальний стиль та інтерфейс у дусі Instagram

Під час дослідження файлів версії 21.44.534 фахівці знайшли оригінальний логотип Tamba у вигляді напису із хвилястою лінією та іконкою програвання по центру.

Логотип нового проєкту (скриншот: Android Authority)

Крім основного логотипу, розробники підготували цілий набір унікальних іконок, виконаних у незвичному "ручному" графічному стилі, що суттєво відрізняє їх від класичного дизайну YouTube.

Нижня панель навігації та елементи керування містять піктограми для головного екрана, пошуку, створення контенту, камери, вхідних повідомлень, чатів, стікерів і мікрофона.

Також у коді згадуються іконки з короною, замком, заблокованими закладками та геймпадом.

YouTube розробляє секретну платформу Tamba (скриншот: Android Authority)

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Технічні деталі та окремий додаток

Згадки про Tamba прив'язані до окремого пакета пПЗ com.google.android.youtube.sandbox.

Код програми перевіряє, чи справді її випущено під цією назвою, а потім змінює свою поведінку за допомогою вбудованих систем пошукових підказок і файлових провайдерів.

У коді також виявили ідентифікатори ANDROID_SANDBOX та IOS_SANDBOX, що свідчить про заплановану підтримку пристроїв на базі Android та iPhone.

Окрім цього, знайдено згадки про спеціальні сторінки первинного знайомства з сервісом (onboarding) та окремий розділ активності користувачів.

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Новий рівень взаємодії та приватні профілі

Аналіз показав наявність десятків нових типів сповіщень, притаманних саме соціальним мережам.

Користувачі зможуть підписуватися один на одного, надсилати й підтверджувати запити на підписку, а також обмінюватися особистими повідомленнями, фотографіями та відео як у приватних діалогах, так і в групових чатах.

Ключові можливості нової системи:

Підтримка приватних профілів із можливістю схвалення запитів на підписку.

Відмітка "лайк" у вигляді сердечок для публікацій, роликів Shorts та коментарів.

Відповіді на коментарі за допомогою голосових повідомлень чи відеороликів Shorts.

Перегляд коротких відео Shorts безпосередньо з чатів та нижньої панелі навігації.

Наявність сповіщень про нових підписників ще до проходження повної реєстрації.

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Експериментальна пісочниця чи майбутнє оновлення?

Позначка "sandbox" у коді зазвичай означає виділений простір для тестування нових ідей без ризику для основного продукту.

Це вказує на те, що Tamba може бути майданчиком для "обкатування" нових функцій серед обмеженої групи користувачів, а не готовим продуктом для масового запуску.

Водночас розробка містить унікальні елементи, відсутні в основному додатку. Оскільки YouTube вже розширює приватні листування та готує впровадження групових чатів у сервісі, частина виявлених функцій Tamba згодом може стати частиною основного додатку.

Остаточні терміни релізу та майбутнє проєкту наразі невідомі.