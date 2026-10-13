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Android, Windows і Linux в одному смартфоні: чому реліз NexPhone затримається

12:09 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Android, Windows і Linux в одному смартфоні: чому реліз NexPhone затримається Розробники NexPhone переносять поставки (зображення: РБК-Україна)
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Реліз смартфона NexPhone, який обіцяє користувачам перемикання між трьома ОС, затримається ще на кілька місяців. Компанія Nex Computer перенесла початок постачань на березень 2027 року, щоб доопрацювати ПЗ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Nex Computer.

Три операційні системи та режим ПК

Головною особливістю NexPhone є його софтверна платформа. Пристрій постачається одразу з трьома операційними системами: Android 17, Debian (Linux) та Windows 11. Перемикатися між ними можна під час перезавантаження гаджета.

Для Windows на екрані смартфона розробники створили окремий інтерфейс із плитками в стилі Windows Phone.

Через USB-хаб із HDMI смартфон можна підключити до монітора, миші та клавіатури й використовувати як комп’ютер, а спеціальна док-станція у формі ноутбука дає змогу працювати з ним у звичному форматі.

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Технічні характеристики та ціна

З точки зору апаратного забезпечення пристрій відповідає сучасному субфлагману:

Процесор: Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778G);

Пам'ять: 12 гігабайт оперативної та 256 гігабайт вбудованої (з можливістю розширення карткою microSD);

Дисплей: 6,58-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц;

Акумулятор: 5000 мАг із підтримкою бездротової зарядки;

Камери: основна на 64 Мп, ультраширококутна на 13 Мп та фронтальна на 10 Мп.

Товщина корпусу становить 13,1 мм, а вага - 256 грамів.

Попри затримку поставок, пристрій уже можна зарезервувати на офіційному сайті компанії. Повна вартість смартфона становить 599 доларів (близько 27 000 грн), а розмір першого депозиту для оформлення передзамовлення - 199 доларів (орієнтовно 9 000 грн).

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