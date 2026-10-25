ua en ru
Нд, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

10 років не витримає: фахівці назвали реальний термін служби смартфонів на Android

14:16 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Ольга Завада
10 років не витримає: фахівці назвали реальний термін служби смартфонів на Android Деградація акумулятора та софту: ваш Android не витримає 10 років (зображення: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Android-смартфон може не прослужити 10 років - навіть якщо його корпус і акумулятор ще дозволяють ним користуватися. Експерти попереджають, що дефіцит оперативної пам’яті та вимоги нового ПЗ поступово роблять старі пристрої непридатними для повноцінної роботи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Апаратний знос та фізична деградація

Головним бар'єром для тривалого використання є літій-іонні акумулятори.

Всі сучасні пристрої розраховані приблизно на 800-1000 циклів заряджання, після чого ємність батареї падає нижче 80 відсотків.

У режимі щоденного використання це відбувається за 2-3 роки, а тонкі корпуси та велика кількість клею суттєво ускладнюють самостійну заміну.

Окрім акумулятора, активне зношування загрожує й іншим компонентам.

Як саме?

Дисплеї: OLED-панелі з часом схильні до вигорання статичних елементів (іконки, панель навігації), нерівномірного зниження яскравості та появи кольорових смуг.

Обсяг пам'яті: смартфони 10-річної давнини мали 4 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Сучасні ШІ-алгоритми та вимогливі додатки не зможуть запуститися на такому залізі.

Читайте корисне: Дзвінки з ПК у Windows 11: як підключити iPhone та Android

Програмний "глухий кут" та безпекові ризики

Навіть якщо зберегти апаратну частину в ідеальному стані, ключовим обмеженням стане програмне забезпечення.

Більшість сучасних флагманів (включаючи серії Google Pixel та Samsung Galaxy) пропонують до 7 років оновлень операційної системи.

Після завершення цього терміну пристрій перестає отримувати патчі безпеки, що робить особисті дані, паролі та банківські рахунки вразливими для кібератак.

Окремою проблемою є розробники софту. Компанії поступово відмовляються від підтримки застарілих версій Android. Першими роботу припиняють банківські додатки, сервіси авторизації та месенджери, які вимагають сучасних стандартів шифрування.

Не пропустіть: Без відома користувачів: Google автоматично прив'язує номер телефону на Android

Оптимальний термін служби

Фахівці підсумовують: намагатися зберігати функціональність Android-смартфона протягом десятиліття є недоцільним як з фінансової, так і з безпекової точки зору.

Оптимальним і найбільш раціональним терміном експлуатації для сучасних смартфонів залишається період від 3 до 5 років.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Android Гаджети Смартфони
Новини
"Високих очікувань немає": у Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною та США
"Високих очікувань немає": у Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною та США
Аналітика
Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений