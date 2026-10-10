Від відеоняні до консолі: 10 способів подарувати друге життя старому Android

Старий Android-смартфон не обов’язково викидати або залишати припадати пилом у шухляді - з нього можна зробити корисний гаджет. Навіть якщо пристрій уже повільний, його камера, GPS, дисплей, динаміки та Wi-Fi знадобляться.

РБК-Україна з посиланням на Engadget розібралося, як використати старий смартфон на повну.

Перед зміною призначення пристрою рекомендується виконати повне скидання до заводських налаштувань. Це повністю очистить пам'ять від старих файлів і сповіщень. Перед цим важливо зберегти всі потрібні дані.

Камера спостереження, відеоняня або веб-камера

Завдяки спеціальним застосункам, наприклад, AlfredCamera, старий смартфон можна перетворити на повноцінну систему нагляду. Пристрій транслює відео та звук на ваш основний телефон, планшет або ПК.

Це дозволяє контролювати вхідну зону, гараж, стежити за домашніми улюбленцями або використовувати гаджет як відеоняню у дитячій кімнаті з підтримкою нічного бачення.

Портативна ретро-консоль для ігор

Застарілий гаджет збереже заряд вашого основного смартфона, якщо перетворити його на ігрову станцію.

Підключивши геймпад через Bluetooth (наприклад, 8BitDo SN30 Pro зі спеціальним тримачем), пристрій можна використовувати для запуску класичних ігор через емулятори, хмарного геймінгу або мобільних тайтлів із підтримкою контролерів.

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Панель керування розумним домом

Якщо кількість розумних пристроїв у оселі зросла, старий Android зручно зафіксувати на стіні чи підставці як стаціонарний хаб.

Завдяки платформам на кшталт Home Assistant або Fully Kiosk Browser можна в один клік керувати освітленням, термостатами, розетками та переглядати камери, не захаращуючи додатками основний смартфон.

Автономний GPS-навігатор для походів та туризму

Смартфон із вбудованим GPS-модулем працює без мобільної мережі.

Завантаживши офлайн-карти через AllTrails, Gaia GPS або Google Maps, пристрій можна використовувати в походах, на риболовлі чи під час поїздок бездоріжжям, зберігаючи акумулятор основного телефону для екстреного зв'язку.

Кухонний дисплей для рецептів та таймерів

Розмістивши пристрій на кухонній стійці чи стіні, його можна використовувати для перегляду кулінарних відео, збереження рецептів, конвертації маси інгредієнтів і встановлення таймерів.

Спеціалізовані додатки на кшталт Paprika Recipe Manager, дозволяють тримати екран постійно увімкненим, захищаючи ваш основний гаджет від бризок та брудних рук.

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Пристрій для таймлапс-зйомки

Камера старого смартфона підходить для тривалої фіксації повільних процесів: росту рослин, ремонту кімнати, руху хмар або створення хендмейду.

Для цього достатньо встановити пристрій на штатив, перевірити вільну пам'ять і ввімкнути режим Time-lapse у стандартній камері або сторонньому додатку.

Цифрова бібліотека та плеєр без відволікань

Старий телефон легко перетворюється на електронну книгу або плеєр для аудіокниг і подкастів (за допомогою Kindle, Libby чи інших рішень).

Відсутність робочих сповіщень і дзвінків дозволяє спокійно читати або слухати контент перед сном чи під час прогулянок.

Помічник у гаражі або майстерні

На робочому столі гаджет пригодиться для перегляду інструкцій із ремонту, схем iFixit, креслень у PDF, а також як секундомір або ліхтарик.

Фотокамерою зручно фіксувати схеми підключення дротів перед розбиранням приладів або маркуванням деталей, не турбуючись про чистоту корпусу пристрою.

Допоміжний смартфон для подорожей

Під час поїздок на пляж, у кемпінг чи до басейну старий телефон може слугувати резервним пристроєм.

Завантажені карти, посадкові талони, перекладачі та медіафайли дозволять орієнтуватися та розважатися в дорозі без ризику пошкодити або розрядити основний смартфон.

Цифровий органайзер та набір інструментів

Пристрій можна перетворити на "цифрову висувну шухляду", де зберігатимуться сканери QR-кодів, калькулятор, фотографії серійних номерів побутової техніки, інструкції до приладів та замітки для обслуговування дому.