Кожен четвертий смартфон у небезпеці: чому користувачі не оновлюють Android

Android 16 стала найпоширенішою версією ОС Google, але це не означає, що більшість смартфонів уже працюють на ній. Свіжа статистика показала, наскільки повільно користувачі оновлюють пристрої та чому фрагментація Android досі залишається проблемою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

Які версії Android найпоширеніші?

Згідно з останніми показниками, актуальний розподіл активних пристроїв, які підключалися до магазину Google Play протягом тижня, виглядає так:

Android 16 займає перше місце з показником 25,4 відсотка. Приріст користувачів демонструє значний стрибок порівняно з груднем минулого року, коли його частка становила лише 7,5 відсотка.

Android 14 утримує другу позицію з результатом 15,3 відсотка.

Android 15 посів третє місце із часткою у 14,7 відсотка. Разом із попередньою версією вони охоплюють 30 відсотків всього ринку.

Водночас старіші ітерації системи досі мають величезну аудиторію. Зокрема, Android 13 встановлений на 11,8 відсотка пристроїв, Android 11 - на 10,5 відсотка, а Android 12 використовують 9,6 відсотка власників смартфонів.

Загалом понад 30 відсотків активних гаджетів досі працюють на Android 13 або старших версіях.

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Проблеми з оновленням до нових версій

Особливу увагу експертів привертає ситуація з новітньою платформою. Попри те, що Android 17 вийшла у червні, її частка наразі становить лише 1 відсоток від загальної кількості активних пристроїв.

Звісно, новітня ОС мала менше часу на поширення порівняно з попередницями, проте такий показник вкотре підкреслює, наскільки повільно оновлення добираються до кінцевих користувачів.

Загалом же 56,4 відсотка пристроїв працюють на Android 14 або новіших версіях. Це означає, що кожен четвертий смартфон у світі все ще працює на застарілому ПЗ.