ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Без відома користувачів: Google автоматично прив'язує номер телефону на Android

12:12 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Без відома користувачів: Google автоматично прив'язує номер телефону на Android Google об'єднує номери телефонів у всіх акаунтах Android (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Google автоматично прив’язує номер телефону до облікових записів на Android без явного запиту чи підтвердження від користувача.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

У чому суть проблеми?

Користувачі почали отримувати сповіщення від системної адреси noreply-phone-verification@google.com із повідомленням про те, що їхній номер телефону успішно верифіковано.

Функція Phone number verification працює у фоновому режимі та прив'язує SIM-карту до всіх наявних акаунтів на пристрої - включаючи робочі профілі, додаткові акаунти та анонімні облікові записи.

Розробники непомітно змінили політику сервісу, увімкнувши цю опцію за замовчуванням.

Що відбувається?

Автоматична прив'язка: функція активована за замовчуванням на більшості сучасних Android-пристроїв.

Втрата анонімності: мовчазне об'єднання номерів створює ризики для людей, які свідомо розмежовують основний номер і додаткові акаунти.

Зміна у правилах: зауваження про автоматичне включення опції з'явилося у документації підтримки Google без гучних анонсів.

Окремі користувачі також скаржаться, що після ручного вимкнення тумблера верифікації функція через деякий час самостійно повторно активується.

Не пропустіть: Без коду та налаштувань: у Google Play можна створити власний ШІ-додаток

Як вимкнути автоматичну верифікацію номера?

Щоб відв'язати свій телефон від додаткових профілів та запобігти подальшому збору даних, варто виконати наступні дії у налаштуваннях смартфона:

  • Відкрийте меню "Налаштування" на пристрої.
  • Перейдіть у розділ Google (або "Сервіси та налаштування Google").
  • Оберіть вкладку "Усі сервіси".
  • У блоці "Конфіденційність і безпека" знайдіть пункт "Перевірка номера телефону".
  • Вимкніть тумблер "Перевіряти номер телефону автоматично".

Варто враховувати, що відключення цієї функції запобігає лише майбутнім спробам прив'язки.

Якщо Google уже додала номер до інших акаунтів, його доведеться вилучати вручну через веб-сторінку "Особиста інформація" у налаштуваннях відповідного облікового запису Google.

Також читайте:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Android Gmail
Новини
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів