Без відома користувачів: Google автоматично прив'язує номер телефону на Android

Google автоматично прив’язує номер телефону до облікових записів на Android без явного запиту чи підтвердження від користувача.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority .

У чому суть проблеми?

Користувачі почали отримувати сповіщення від системної адреси noreply-phone-verification@google.com із повідомленням про те, що їхній номер телефону успішно верифіковано.

Функція Phone number verification працює у фоновому режимі та прив'язує SIM-карту до всіх наявних акаунтів на пристрої - включаючи робочі профілі, додаткові акаунти та анонімні облікові записи.

Розробники непомітно змінили політику сервісу, увімкнувши цю опцію за замовчуванням.

Що відбувається?

Автоматична прив'язка: функція активована за замовчуванням на більшості сучасних Android-пристроїв.

Втрата анонімності: мовчазне об'єднання номерів створює ризики для людей, які свідомо розмежовують основний номер і додаткові акаунти.

Зміна у правилах: зауваження про автоматичне включення опції з'явилося у документації підтримки Google без гучних анонсів.

Окремі користувачі також скаржаться, що після ручного вимкнення тумблера верифікації функція через деякий час самостійно повторно активується.

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Як вимкнути автоматичну верифікацію номера?

Щоб відв'язати свій телефон від додаткових профілів та запобігти подальшому збору даних, варто виконати наступні дії у налаштуваннях смартфона:

Відкрийте меню "Налаштування" на пристрої.

Перейдіть у розділ Google (або "Сервіси та налаштування Google").

Оберіть вкладку "Усі сервіси".

У блоці "Конфіденційність і безпека" знайдіть пункт "Перевірка номера телефону".

Вимкніть тумблер "Перевіряти номер телефону автоматично".

Варто враховувати, що відключення цієї функції запобігає лише майбутнім спробам прив'язки.

Якщо Google уже додала номер до інших акаунтів, його доведеться вилучати вручну через веб-сторінку "Особиста інформація" у налаштуваннях відповідного облікового запису Google.