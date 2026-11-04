YouTube может стать новой соцсетью: что скрывает секретный проект Tamba

В новой версии приложения YouTube для Android нашли упоминания о секретном экспериментальном проекте под названием Tamba. Код сервиса указывает на разработку полноценной социальной платформы с поддержкой подписок, приватных сообщений, групповых чатов и собственных публикаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

Визуальный стиль и интерфейс в духе Instagram

В ходе исследования файлов версии 21.44.534 специалисты нашли оригинальный логотип Tamba в виде надписи с волнистой линией и иконкой проигрывания по центру.

Логотип нового проекта (скриншот: Android Authority )

Помимо основного логотипа разработчики подготовили целый набор уникальных иконок, выполненных в необычном "ручном" графическом стиле, что существенно отличает их от классического дизайна YouTube.

Нижняя панель навигации и элементы управления содержат значки для главного экрана, поиска, создания контента, камеры, входящих сообщений, чатов, стикеров и микрофона.

В коде также упоминаются иконки с короной, замком, заблокированными закладками и геймпадом.

YouTube разрабатывает секретную платформу Tamba (скриншот: Android Authority )

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Технические детали и отдельное приложение

Упоминания о Tamba привязаны к отдельному пакету программного обеспечения com.google.android.youtube.sandbox.

Код программы проверяет, действительно ли она выпущена под этим названием, а затем изменяет свое поведение с помощью встроенных систем поисковых подсказок и файловых провайдеров.

В коде также обнаружены идентификаторы ANDROID_SANDBOX и IOS_SANDBOX, что свидетельствует о запланированной поддержке устройств на базе Android и iPhone.

Кроме того, найдены упоминания о специальных страницах первичного знакомства с сервисом (onboarding) и отдельном разделе активности пользователей.

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Новый уровень взаимодействия и частные профили

Анализ показал наличие десятков новых типов уведомлений, присущих именно социальным сетям.

Пользователи смогут подписываться друг на друга, отправлять и подтверждать запросы на подписку, а также обмениваться личными сообщениями, фотографиями и видео как в частных диалогах, так и в групповых чатах.

Ключевые возможности новой системы:

Поддержка приватных профилей с возможностью одобрения запросов на подписку.

Отметка "лайк" в виде сердечек для публикаций, роликов Shorts и комментариев.

Ответы на комментарии с помощью голосовых сообщений или видеороликов Shorts.

Просмотр коротких видео Shorts непосредственно из чатов и нижней панели навигации.

Наличие уведомлений новых подписчиков еще до прохождения полной регистрации.

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Экспериментальная песочница или будущее обновление?

Отметка "sandbox" в коде обычно означает выделенное пространство для тестирования новых идей без риска для основного продукта.

Это указывает на то, что Tamba может являться площадкой для "обкатывания" новых функций среди ограниченной группы пользователей, а не готовым продуктом для массового запуска.

В то же время разработка содержит уникальные элементы, отсутствующие в основном приложении. Поскольку YouTube уже расширяет приватную переписку и готовит внедрение групповых чатов в сервисе, часть обнаруженных функций Tamba впоследствии может стать частью основного приложения.

Окончательные сроки релиза и будущее проекта остаются неизвестными.