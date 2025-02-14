Ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС є, але наразі фон у нормі, - головний інженер

Після влучання російського дрона в укриття ЧАЕС існує ймовірність виходу радіоактивних речовин. Проте наразі перевищення радіаційного фону не фіксується.

Про це розповів головний інженер Чорнобильської атомної станції Олександр Титарчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Інженер пояснив, що саркофаг вже достатньо старий і скоро йому було б 40 років. Він також зауважив, що світова спільнота виділяла кошти, щоб побудували безпечний новий конфайнмент, який є дорожчим і коштував багато сил і здоров'я для самих робітників.

"Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона - ред.) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", - розповів Титарчук.

Водночас він запевнив, що наразі ситуація на ЧАЕС контрольована.

Оновлено о 22:30.

За даними Київської міської державної адміністрації, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі, а перевищень не спостерігається

Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні 3 години.

"Міські служби тримають звʼязок з екстреними службами, задіяними до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу", - пояснили в адміністрації.