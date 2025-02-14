ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС є, але наразі фон у нормі, - головний інженер

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 22:27
UA EN RU
Ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС є, але наразі фон у нормі, - головний інженер Фото: на ЧАЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після влучання російського дрона в укриття ЧАЕС існує ймовірність виходу радіоактивних речовин. Проте наразі перевищення радіаційного фону не фіксується.

Про це розповів головний інженер Чорнобильської атомної станції Олександр Титарчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Інженер пояснив, що саркофаг вже достатньо старий і скоро йому було б 40 років. Він також зауважив, що світова спільнота виділяла кошти, щоб побудували безпечний новий конфайнмент, який є дорожчим і коштував багато сил і здоров'я для самих робітників.

"Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона - ред.) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", - розповів Титарчук.

Водночас він запевнив, що наразі ситуація на ЧАЕС контрольована.

Оновлено о 22:30.

За даними Київської міської державної адміністрації, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі, а перевищень не спостерігається

Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні 3 години.

"Міські служби тримають звʼязок з екстреними службами, задіяними до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС. У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу", - пояснили в адміністрації.

Атака РФ на ЧАЕС

Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, РФ атакувала ударним дроном укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Президент України Володимир Зеленський розповів, що дрон РФ, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів, через що його не вдалось зафіксувати радарам.

Вже пізніше СБУ показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС 14 лютого. Окупанти атакували станцію дроном типу "Шахед".

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись, що відомо про наслідки атаки РФ на ЧАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС Ядерна безпека Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту