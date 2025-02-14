СБУ показала уламки дрона, який атакував Чорнобильську АЕС (фото)
Служба безпеки України показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС 14 лютого. Окупанти атакували станцію дроном типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події", - йдеться у повідомленні.
На даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень.
"Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером", - додали в СБУ.
Фото уламків дрона, який атакував ЧАЕС 14 лютого (t.me/SBUkr)
За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".
"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту", - додали у спецслужбі.
Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.
Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ та притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Атака РФ на ЧАЕС 14 лютого
В ніч на 14 лютого Росія атакувала дроном укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС). Пізніше з'явились фото наслідків удару росіян дроном по укриттю на ЧАЕС.
Потім президент України Володимир Зеленський розповів, що дрон РФ, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів. Його не бачили радари.
Дото ж, за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія поцілила дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Рятувальники загасили пожежу, радіаційний фон наразі в нормі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.