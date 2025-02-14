СБУ показала уламки дрона, який атакував Чорнобильську АЕС (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події", - йдеться у повідомленні.

На даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень.

"Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером", - додали в СБУ.



Фото уламків дрона, який атакував ЧАЕС 14 лютого (t.me/SBUkr)

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту", - додали у спецслужбі.

Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ та притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).