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Дрон йшов на висоті 85 метрів: Зеленський розкрив деталі атаки росіян на ЧАЕС

П'ятниця 14 лютого 2025 12:35
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Дрон йшов на висоті 85 метрів: Зеленський розкрив деталі атаки росіян на ЧАЕС Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російський дрон, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів. Його не бачили радари.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

За його словами, дрон атакував саркофаг, яким закритий блок ЧАЕС, який сам по собі є дуже небезпечним. Зеленський нагадав, що над будівництвом саркофага працювали 40 країни світу, і він був абсолютно безпечним.

"Сьогодні був удар дроном і зранку, майже вночі ми розмовляли з головкомом, з Повітряними силами. Що цікаво, дрон йшов на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти", - розповів Зеленський.

Російський удар дроном по ЧАЕС

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про те, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - написав Зеленський.

Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак показав перші фото з наслідками удару дрону по ЧАЕС.

За даними рятувальників, після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС, показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

Все що відомо про нічну атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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