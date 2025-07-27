Їжте ці овочі разом і отримайте максимум вітамінів: топ-5 найкращих поєднань
Правильне поєднання овочів у раціоні може суттєво підвищити ефективність засвоєння вітамінів і мінералів. Варто знати, які саме овочі варто вживати разом, аби організм отримував максимальну користь з кожного прийому їжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.
Користь овочів для здоров'я
За словами експерта, найпростіші овочі - справжнє джерело вітамінів, мінералів та біологічно активних речовин, які підтримують здоров’я, зміцнюють імунітет і допомагають організму працювати на повну.
Часто люди думають, що для "здорового харчування" потрібно купувати щось рідкісне, дороге чи заморське. Але насправді звичайні овочі - морква, цибуля, капуста, буряк, картопля чи огірок - уже містить усе необхідне для базового щоденного раціону.
Морква багата на бета-каротин, який перетворюється у вітамін А - незамінний для зору, імунної системи та здоров’я шкіри.
Тоді як капуста - джерело вітаміну С, який підтримує імунітет, бере участь у синтезі колагену й допомагає засвоювати залізо.
Буряк містить фолієву кислоту, яка важлива для роботи мозку та кровотворення.
Цибуля й часник мають протизапальні властивості, а броколі - один із найкращих природних детокс-продуктів.
"Повноцінний і збалансований раціон не вимагає складних інгредієнтів. Його основа - це доступні сезонні овочі, які легко поєднувати, варіювати та готувати по-різному", - додала експерт.
Тому, замість того, щоб шукати суперфуди, варто просто відкрити холодильник і скласти "корисну тарілку" з того, що є під рукою.
Які овочі корисно поєднувати
Картопля та броколі
Дієтолог зазначила, що картопля насичує організм вітаміном С та калієм. А броколі - чудове джерело фолієвої кислоти та клітковини.
Комбінація підтримує імунітет, судини й травлення.
Морква та авокадо
Морква - джерело бета-каротину (провітамін А), а авокадо - корисних жирів, які допомагають йому засвоїтись. Цей дует корисний для зору, шкіри, гормонів.
Цибуля та помідор
Помідори багаті на лікопін - антиоксидант. Тоді як цибуля містить кверцетин, який підсилює дію лікопіну.
Разом вони зменшують запалення та захищають клітини.
Капуста та огірок
Огірок сприяє зволоженню організму, а кремній корисний для шкіри та суглобів. Капуста містить вітамін К, С та сірку.
Якщо їсти ці овочі разом, то це чудова підтримка для шкіри та детоксу.
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