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Ешьте эти овощи вместе и получите максимум витаминов: топ-5 лучших сочетаний

Воскресенье 27 июля 2025 15:48
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Ешьте эти овощи вместе и получите максимум витаминов: топ-5 лучших сочетаний Какие овощи сочетать между собой для максимальной пользы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильное сочетание овощей в рационе может существенно повысить эффективность усвоения витаминов и минералов. Стоит знать, какие именно овощи стоит употреблять вместе, чтобы организм получал максимальную пользу с каждого приема пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.

Польза овощей для здоровья

По словам эксперта, простейшие овощи - настоящий кладезь витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые поддерживают здоровье, укрепляют иммунитет и помогают организму работать на полную.

Часто люди думают, что для "здорового питания" нужно покупать что-то редкое, дорогое или заморское. Но на самом деле обычные овощи - морковь, лук, капуста, свекла, картофель или огурец - уже содержит все необходимое для базового ежедневного рациона.

Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин А - незаменимый для зрения, иммунной системы и здоровья кожи.

Тогда как капуста - источник витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и помогает усваивать железо.

Свекла содержит фолиевую кислоту, которая важна для работы мозга и кроветворения.

Лук и чеснок обладают противовоспалительными свойствами, а брокколи - один из лучших природных детокс-продуктов.

"Полноценный и сбалансированный рацион не требует сложных ингредиентов. Его основа - это доступные сезонные овощи, которые легко сочетать, варьировать и готовить по-разному", - добавила эксперт.

Поэтому, вместо того, чтобы искать суперфуды, стоит просто открыть холодильник и составить "полезную тарелку" из того, что есть под рукой.

Какие овощи полезно сочетать

Картофель и брокколи

Диетолог отметила, что картофель насыщает организм витамином С и калием. А брокколи - отличный источник фолиевой кислоты и клетчатки.

Комбинация поддерживает иммунитет, сосуды и пищеварение.

Морковь и авокадо

Морковь - источник бета-каротина (провитамин А), а авокадо - полезных жиров, которые помогают ему усвоиться. Этот дуэт полезен для зрения, кожи, гормонов.

Лук и помидор

Помидоры богаты ликопином - антиоксидантом. Тогда как лук содержит кверцетин, который усиливает действие ликопина.

Вместе они уменьшают воспаление и защищают клетки.

Капуста и огурец

Огурец способствует увлажнению организма, а кремний полезен для кожи и суставов. Капуста содержит витамин К, С и серу.

Если есть эти овощи вместе, то это отличная поддержка для кожи и детокса.

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