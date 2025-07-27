Ешьте эти овощи вместе и получите максимум витаминов: топ-5 лучших сочетаний
Правильное сочетание овощей в рационе может существенно повысить эффективность усвоения витаминов и минералов. Стоит знать, какие именно овощи стоит употреблять вместе, чтобы организм получал максимальную пользу с каждого приема пищи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.
Польза овощей для здоровья
По словам эксперта, простейшие овощи - настоящий кладезь витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые поддерживают здоровье, укрепляют иммунитет и помогают организму работать на полную.
Часто люди думают, что для "здорового питания" нужно покупать что-то редкое, дорогое или заморское. Но на самом деле обычные овощи - морковь, лук, капуста, свекла, картофель или огурец - уже содержит все необходимое для базового ежедневного рациона.
Морковь богата бета-каротином, который превращается в витамин А - незаменимый для зрения, иммунной системы и здоровья кожи.
Тогда как капуста - источник витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и помогает усваивать железо.
Свекла содержит фолиевую кислоту, которая важна для работы мозга и кроветворения.
Лук и чеснок обладают противовоспалительными свойствами, а брокколи - один из лучших природных детокс-продуктов.
"Полноценный и сбалансированный рацион не требует сложных ингредиентов. Его основа - это доступные сезонные овощи, которые легко сочетать, варьировать и готовить по-разному", - добавила эксперт.
Поэтому, вместо того, чтобы искать суперфуды, стоит просто открыть холодильник и составить "полезную тарелку" из того, что есть под рукой.
Какие овощи полезно сочетать
Картофель и брокколи
Диетолог отметила, что картофель насыщает организм витамином С и калием. А брокколи - отличный источник фолиевой кислоты и клетчатки.
Комбинация поддерживает иммунитет, сосуды и пищеварение.
Морковь и авокадо
Морковь - источник бета-каротина (провитамин А), а авокадо - полезных жиров, которые помогают ему усвоиться. Этот дуэт полезен для зрения, кожи, гормонов.
Лук и помидор
Помидоры богаты ликопином - антиоксидантом. Тогда как лук содержит кверцетин, который усиливает действие ликопина.
Вместе они уменьшают воспаление и защищают клетки.
Капуста и огурец
Огурец способствует увлажнению организма, а кремний полезен для кожи и суставов. Капуста содержит витамин К, С и серу.
Если есть эти овощи вместе, то это отличная поддержка для кожи и детокса.
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