Названо 2 категорії людей, кому категорично не можна їсти чорницю

Чорницю називають "ягодою для очей" завдяки високому вмісту антоціанів, які покращують зір та захищають сітківку. Крім того, вона багата на антиоксиданти, вітаміни (C, K), клітковину та марганець, що робить її цінним продуктом для імунітету, серцево-судинної системи та нормалізації цукру в крові.

При написанні матеріалу використовувалися рекомендації МОЗ України, поради дієтологів, сайт Eat this, not That.