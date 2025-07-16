Чотири типи продуктів, які викликають неприємний запах тіла

Ви коли-небудь замислювалися, чому ваш запах тіла іноді змінюється? Виявляється, причина може бути не лише в гігієні, а й у тому, що ви їсте.

РБК-Україна розповість про чотири типи продуктів, від яких може змінитися запах вашого тіла в неприємну сторону.

Хрестоцвіті овочі (броколі, капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста)

Ці поживні овочі, хоча й надзвичайно корисні для здоров'я, містять сполуки сірки. Коли ваше тіло їх переробляє, ці сполуки розпадаються на сірководень, який може виділятися через піт, дихання та гази, надаючи запаху, схожого на тухлі яйця. Це не привід відмовлятися від цих овочів, адже вони багаті на клітковину та вітаміни. Якщо ви помічаєте проблему, спробуйте зменшити порції або експериментуйте з різними способами приготування.

Часник та цибуля

Ці кулінарні основи добре відомі своєю здатністю викликати неприємний запах з рота. Однак сірчані сполуки, що містяться в часнику та цибулі, також можуть поглинатися кровотоком і виділятися через пори, спричиняючи стійкий запах тіла. Цей запах може бути досить помітним і зберігатися протягом годин.

Червоне м'ясо

Споживання червоного м'яса також може впливати на запах тіла. Червоне м'ясо складніше перетравлюється організмом, і цей процес може вивільняти певні речовини, які при взаємодії з бактеріями на шкірі можуть посилювати запах поту. Деякі дослідження навіть припускають, що вегетаріанці можуть мати більш привабливий запах тіла порівняно з тими, хто регулярно споживає червоне м'ясо.

Спеції (каррі, кмин, пажитник)

Ароматні спеції, такі як каррі, кмин та пажитник, містять леткі сполуки. Після того, як ви з'їдаєте ці спеції, ці сполуки можуть потрапляти у ваш кровотік і виділятися через потові залози. Це може призвести до виразного, стійкого запаху, який може залишатися на вашій шкірі, волоссі та навіть одязі протягом годин.

Як зменшити неприємний запах?

Збалансоване харчування

Уникайте надмірного споживання згаданих продуктів або зверніть увагу на те, чи викликають вони у вас неприємний запах.

Гідратація

Пийте багато води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшувати концентрацію пахучих сполук у поті.

Гігієна

Регулярний душ, використання дезодоранту та носіння чистого, дихаючого одягу допоможуть контролювати запах тіла, запобігаючи розмноженню бактерій.

Пам'ятайте, що реакція організму на різні продукти індивідуальна. Якщо ви помітили, що певні продукти впливають на ваш запах тіла, можливо, варто скоригувати свій раціон або звернутися до фахівця.