Їжте більше цього овоча, щоб прожити довге та здорове життя

Капуста кейл містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів A, C, K, а також клітковину та омега-3 жирні кислоти. Регулярне вживання цього продукту пов’язують з підвищенням тривалості життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple .

Як овоч впливає на довголіття

Дієтолог Ніша Мелвані розповіла, що з авдяки багатому вмісту необхідних поживних речовин, зокрема антиоксидантів та клітковини, капуста кейл перевершує інші овочі в категорії довголіття.

Вона містить кілька важливих антиоксидантів, а саме каротиноїди (такі як лютеїн і бета-каротин) і вітамін С, які допомагають нейтралізувати шкідливі вільні радикали та зменшити окислювальний стрес в організмі.

Це важливий ефект для довголіття, оскільки хронічний окислювальний стрес може сприяти захворюванням, які можуть скоротити тривалість життя.

Крім того, вітамін С підтримує імунну функцію, сприяючи виробленню та функціонуванню лейкоцитів, допомагаючи організму ефективніше боротися з інфекціями.

Вітамін С також сприяє загоєнню ран і допомагає підтримувати здоров'я шкіри, підтримуючи вироблення колагену. Це запобігає потраплянню хвороботворних мікробів в організм.

Капуста є чудовим джерелом клітковини, а саме нерозчинної, яка сприяє регулярному випорожненню, а також розчинну - живить корисні кишкові бактерії. і.

До того ж овоч багатий на поживні речовини, важливі для міцних і здорових кісток. Він забезпечує організм вітаміном К, який допомагає йому виробляти білки, необхідні для мінералізації та міцності кісток.

Капуста кейл (фото: wikipedia.org)

Як їсти більше капусти кейл

Додавайте в супи

Збагатіть свій суп чи рагу капустою. Просто приготуйте страву як завжди, потім додайте нарізану капусту та готуйте протягом п’яти хвилин або доки листя не зів’яне.

Це додасть яскравості кольору та поживних речовин.

Салати

Кейл чудово підійде для салату, якщо правильно її приготувати. Обов’язково змастіть листя оливковою олією або кислою заправкою. Це зробить тверду листову зелень ніжнішою та смачнішою.

Запікайте до хрусткої скоринки