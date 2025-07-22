Ця ягода бореться із запаленням і хронічними хворобами: запасайтесь нею на зиму

Соковита та корисна ожина може стати вашим природним союзником у боротьбі з запаленнями. Регулярне споживання цієї ягоди сприяє зменшенню ризику розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, діабет і деякі види раку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Чим корисна ожина

Дієтолог Кері Глассман розповіла, що о жина багата на вітамін С і клітковину, які покращують здоров'я серця та знижують ризик діабету. В она також багата на антоціани та флавоноїди, які можуть зменшити запальні реакції в організмі.

Вживання продуктів, багатих на антоціани, пов’язане зі здоров’ям серця та зниженням ризику хронічних захворювань.

Фактори навколишнього середовища, що викликають запалення, зокрема продукти, що містять велику кількість трансжирів і солі, можуть спричинити хронічне запалення.

Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що люди, які вживали багато продуктів, що викликають запалення, мали на 46% вищий ризик серцевих захворювань та на 28% вищий ризик інсульту порівняно з тими, хто вживав багаті на поживні речовини продукти з протизапальними властивостями, такі як ожина.

Як споживати більше ожини

Додайте ожину до йогурту, салату, вівсянки або до улюбленого смузі. Ожина в сезон доступна лише короткий період, тому варто її зберегти на зиму.

Щоб зберегти ожину на зиму й не втратити її корисні властивості, можна її заморозити - це найпростіший і найкорисніший спосіб

Як заморозити:

обережно промийте ягоди в холодній воді й дай стекти (можна просушити рушником)

розкладіть ожину на деку або дошці в один шар, щоб не злиплися

заморозьте на 3-4 години

перекладіть в герметичні пакети або контейнери й зберігайте у морозильній камері (до 10-12 місяців)

Переваги:

зберігає до 90% вітамінів

підходить для смузі, випічки, каш, варення

Також ягоду можна засушити. Робити варто це так: