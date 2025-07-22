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Ця ягода бореться із запаленням і хронічними хворобами: запасайтесь нею на зиму

Вівторок 22 липня 2025 14:28
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Ця ягода бореться із запаленням і хронічними хворобами: запасайтесь нею на зиму Чим корисна ожина для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Соковита та корисна ожина може стати вашим природним союзником у боротьбі з запаленнями. Регулярне споживання цієї ягоди сприяє зменшенню ризику розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, діабет і деякі види раку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.

Чим корисна ожина

Дієтолог Кері Глассман розповіла, що ожина багата на вітамін С і клітковину, які покращують здоров'я серця та знижують ризик діабету. Вона також багата на антоціани та флавоноїди, які можуть зменшити запальні реакції в організмі.

Вживання продуктів, багатих на антоціани, пов’язане зі здоров’ям серця та зниженням ризику хронічних захворювань.

Фактори навколишнього середовища, що викликають запалення, зокрема продукти, що містять велику кількість трансжирів і солі, можуть спричинити хронічне запалення.

Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що люди, які вживали багато продуктів, що викликають запалення, мали на 46% вищий ризик серцевих захворювань та на 28% вищий ризик інсульту порівняно з тими, хто вживав багаті на поживні речовини продукти з протизапальними властивостями, такі як ожина.

Як споживати більше ожини

Додайте ожину до йогурту, салату, вівсянки або до улюбленого смузі. Ожина в сезон доступна лише короткий період, тому варто її зберегти на зиму.

Щоб зберегти ожину на зиму й не втратити її корисні властивості, можна її заморозити - це найпростіший і найкорисніший спосіб

Як заморозити:

  • обережно промийте ягоди в холодній воді й дай стекти (можна просушити рушником)
  • розкладіть ожину на деку або дошці в один шар, щоб не злиплися
  • заморозьте на 3-4 години
  • перекладіть в герметичні пакети або контейнери й зберігайте у морозильній камері (до 10-12 місяців)

Переваги:

  • зберігає до 90% вітамінів
  • підходить для смузі, випічки, каш, варення

Також ягоду можна засушити. Робити варто це так:

  • у духовці при температурі 50-60°C із відчиненими дверцятами, або в електросушарці
  • сушити 10-15 годин до повного висихання
  • зберігати в скляній банці

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