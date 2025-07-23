Ешьте больше этого овоща, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь
Капуста кейл содержит большое количество антиоксидантов, витаминов A, C, K, а также клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Регулярное употребление этого продукта связывают с повышением продолжительности жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.
Как овощ влияет на долголетие
Диетолог Ниша Мелвани рассказала, что благодаря богатому содержанию необходимых питательных веществ, в частности антиоксидантов и клетчатки, капуста кейл превосходит другие овощи в категории долголетия.
Она содержит несколько важных антиоксидантов, а именно каротиноиды (такие как лютеин и бета-каротин) и витамин С, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс в организме.
Это важный эффект для долголетия, поскольку хронический окислительный стресс может способствовать заболеваниям, которые могут сократить продолжительность жизни.
Кроме того, витамин С поддерживает иммунную функцию, способствуя выработке и функционированию лейкоцитов, помогая организму эффективнее бороться с инфекциями.
Витамин С также способствует заживлению ран и помогает поддерживать здоровье кожи, поддерживая выработку коллагена. Это предотвращает попадание болезнетворных микробов в организм.
Капуста является отличным источником клетчатки, а именно нерастворимой, которая способствует регулярному опорожнению, а также растворимой - питает полезные кишечные бактерии.
К тому же овощ богат питательными веществами, важными для крепких и здоровых костей. Он обеспечивает организм витамином К, который помогает ему вырабатывать белки, необходимые для минерализации и прочности костей.
Капуста кейл (фото: wikipedia.org)
Как есть больше капусты кейл
Добавляйте в супы
Обогатите свой суп или рагу капустой. Просто приготовьте блюдо как всегда, затем добавьте нарезанную капусту и готовьте в течение пяти минут или пока листья не завянут.
Это добавит яркости цвета и питательных веществ.
Салаты
Кейл прекрасно подойдет для салата, если правильно ее приготовить. Обязательно смажьте листья оливковым маслом или кислой заправкой. Это сделает твердую листовую зелень более нежной и вкусной.
Запекайте до хрустящей корочки
В следующий раз, когда вам захочется хрустящей закуски, приготовьте чипсы из капусты. Смешайте листья капусты с оливковым маслом и специями, а затем запекайте до хрустящей корочки.
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