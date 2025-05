Їсти смачно й дешево: як заощадити на харчуванні у відпустці

"Один із найефективніших способів заощадити - обрати житло з кухнею або мінікухнею. Навіть якщо готувати тільки сніданки чи вечері, це може скоротити витрати на харчування вдвічі. Особливо якщо ви подорожуєте родиною чи компанією", - зазначає вона.

Фахівчиня радить купувати продукти в місцевих супермаркетах або на ринках, подалі від туристичних локацій. Це не лише дешевше, а й дозволяє краще зануритися в побут країни.

"Уникайте ресторанів у центрі - буквально за кілька кварталів ціни вже інші, а атмосфера автентичніша. Зручно й вигідно брати житло з включеним сніданком - мінус витрати та мінус час на пошук кафе зранку", - додає Якименко.

Також у багатьох європейських країнах працюють мобільні застосунки на кшталт Too Good To Go, MealPal чи The Fork, які пропонують страви зі знижками. Наприклад, у Копенгагені можна взяти ланч за 4 євро, який зазвичай коштує 15-20.

І, звісно, стрітфуд: у Туреччині, Таїланді чи В’єтнамі вулична їжа - не лише бюджетна, а й смачна, колоритна та часто краща за ресторанну.