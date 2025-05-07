Есть вкусно и дешево: как сэкономить на питании в отпуске
Сэкономить на еде во время путешествия вполне реально - стоит лишь немного продумать детали еще на этапе планирования.
О лайфхаках, которые помогут уменьшить расходы без потери впечатлений, в комментарии для РБК-Украина рассказала директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.
"Один из самых эффективных способов сэкономить - выбрать жилье с кухней или мини-кухней. Даже если готовить только завтраки или ужины, это может сократить расходы на питание вдвое. Особенно если вы путешествуете семьей или компанией", - отмечает она.
Специалист советует покупать продукты в местных супермаркетах или на рынках, подальше от туристических локаций. Это не только дешевле, но и позволяет лучше погрузиться в быт страны.
"Избегайте ресторанов в центре - буквально за несколько кварталов цены уже другие, а атмосфера более аутентичная. Удобно и выгодно брать жилье с включенным завтраком - минус расходы и минус время на поиск кафе утром", - добавляет Якименко.
Также во многих европейских странах работают мобильные приложения вроде Too Good To Go, MealPal или The Fork, которые предлагают блюда со скидками. Например, в Копенгагене можно взять ланч за 4 евро, который обычно стоит 15-20.
И, конечно, стритфуд: в Турции, Таиланде или Вьетнаме уличная еда - не только бюджетная, но и вкусная, колоритная и часто лучше ресторанной.
Ранее РБК-Украина рассказывало об основных расходах во время путешествия, которые стоит учитывать заранее: авиабилеты, жилье, питание, развлечения, подготовку к поездке и время на организацию. Эксперт Наталья Якименко дает советы, как сэкономить, в частности благодаря раннему бронированию и избежанию туристических мест.
Также мы писали о популярных направлениях для летнего отдыха украинцев в 2025 году. В частности, неплохим вариантом является Греция, которая сочетает европейский сервис, культуру и доступность, особенно на менее туристических островах.
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