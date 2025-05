Есть вкусно и дешево: как сэкономить на питании в отпуске

"Один из самых эффективных способов сэкономить - выбрать жилье с кухней или мини-кухней. Даже если готовить только завтраки или ужины, это может сократить расходы на питание вдвое. Особенно если вы путешествуете семьей или компанией", - отмечает она.

Специалист советует покупать продукты в местных супермаркетах или на рынках, подальше от туристических локаций. Это не только дешевле, но и позволяет лучше погрузиться в быт страны.

"Избегайте ресторанов в центре - буквально за несколько кварталов цены уже другие, а атмосфера более аутентичная. Удобно и выгодно брать жилье с включенным завтраком - минус расходы и минус время на поиск кафе утром", - добавляет Якименко.

Также во многих европейских странах работают мобильные приложения вроде Too Good To Go, MealPal или The Fork, которые предлагают блюда со скидками. Например, в Копенгагене можно взять ланч за 4 евро, который обычно стоит 15-20.

И, конечно, стритфуд: в Турции, Таиланде или Вьетнаме уличная еда - не только бюджетная, но и вкусная, колоритная и часто лучше ресторанной.