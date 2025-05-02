Плануєте відпустку? П’ять речей, на які ви витратите найбільше грошей
Плануючи подорож, варто враховувати не лише напрямок, а й витрати, які найбільше впливають на гаманець. Іноді вони не очевидні.
Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко в коментарі РБК-Україна розповіла про п’ять основних пунктів, які забирають найбільше коштів під час відпустки.
Авіаквитки
Переліт - одна з найдорожчих складових. У сезон чи при бронюванні в останній момент ціни можуть зрости в рази.
"Заощадити можна завдяки ранньому бронюванню, чартерам або рейсам з пересадками", - зазначає Якименко.
Проживання
Ціна за готелі чи апартаменти залежить від сезону, місця та рівня сервісу. До основної вартості можуть додаватися податки, туристичні збори та депозити.
Харчування
Якщо в готелі немає повного пансіону або у вартість проживання включені лише сніданки, доведеться витрачатися на обіди й вечері. Туристичні ресторани часто значно дорожчі за місцеві заклади. А скуштувати національні страви хочеться кожному.
Розваги та екскурсії
Музеї, гіди, морські прогулянки, екстрим – усе це потребує окремого бюджету, особливо якщо мандрівка не соло.
Підготовка до поїздки
Валізи, одяг, засоби гігієни, страховки - підготовка до мандрівки теж коштує грошей. За словами Якименко, часто витрати до вильоту перевищують очікування.
"Неочевидна, але вагома витрата - час, який витрачається на планування подорожі, вибір туру, бронювання та інші організаційні питання. Адже час - це також гроші", - говорить експертка.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Наталія Якименко проаналізувала популярні напрямки для літнього відпочинку українців у 2025 році. Вона відзначає, що Греція є найкращим вибором завдяки поєднанню європейського сервісу, культури та доступності, особливо на менш туристичних островах.
Також ми писали, що у деяких країнах заборонено робити фотографії і за них можна отримати штраф.
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