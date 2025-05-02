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Туреччина, Єгипет чи Чорногорія: що обрати у 2025 році за співвідношенням ціна-якість

П'ятниця 02 травня 2025 13:04
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Туреччина, Єгипет чи Чорногорія: що обрати у 2025 році за співвідношенням ціна-якість Літні відпустки й відпочинок від рутини - не за горами (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Наталія Якименко

Планувати відпустку та літній відпочинок варто заздалегідь. Тим, хто хоче сповна насолодитись гостинністю інших країн впродовж цього туристичного сезону, обирати кращу локацію можна вже зараз.

Докладніше про топ-напрямок 2025 року, а також яку країну краще обрати - Туреччину, Єгипет чи Чорногорію (за співвідношенням ціна-якість), розповіла у коментарі РБК-Україна експерт у сфері туризму й засновниця турагенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Найкращий напрямок 2025 року

Згідно з інформацією експерта, найкращий напрямок для відпочинку в 2025 році - Греція.

"Прекрасне поєднання сервісу, європейської культури, доступності (особливо на нетуристичних островах) і головне - відсутність великої кількості російських туристів", - пояснила Якименко.

За її словами, Греція - це:

  • гастрономія;
  • море;
  • архітектура;
  • затишок.

Туреччина, Єгипет чи Чорногорія: що обрати

Якщо аналізувати відпочинок у Туреччині, Єгипті чи Чорногорії, то тут вибір, на думку експерта, залежатиме не лише від бюджету, але й від очікувань щодо:

  • комфорту;
  • клімату;
  • сервісу.

Туреччина - продовжує залишатись популярною серед туристів країною.

"Її люблять за високий рівень сервісу, а також готелі "все включено". Ідеально для сімей з дітьми за рахунок дитячих клубів та анімації. Однак це не бюджетний напрямок", - зауважила Якименко.

Єгипет - найдоступніший за ціною.

За словами спеціаліста, ця країна - ідеальна для тих, хто хоче "сонце, море й екзотику".

"Водночас влітку тут дуже спекотно, а сервіс може бути різним - залежно від категорії готелю. Але якщо брати хороший готель і не очікувати європейського рівня - це вигідне рішення", - розповіла засновниця турагенції.

Чорногорія - красива, мальовнича країна, де є і гори, і море, і смачна кухня.

"Але якщо порівнювати готелі одного рівня сервісу з Туреччиною, то в Чорногорії буде навіть дорожче", - підсумувала Якименко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в деяких країнах світу туристи можуть "влетіти" на штраф за фото.

Читайте також, які два українських села визнали кращими у світі для туристів та як туди дістатися.

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Туризм Греція Туреччина Єгипет Чорногорія Відпочинок за кордоном Подорожі
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