Туреччина, Єгипет чи Чорногорія: що обрати у 2025 році за співвідношенням ціна-якість
Планувати відпустку та літній відпочинок варто заздалегідь. Тим, хто хоче сповна насолодитись гостинністю інших країн впродовж цього туристичного сезону, обирати кращу локацію можна вже зараз.
Докладніше про топ-напрямок 2025 року, а також яку країну краще обрати - Туреччину, Єгипет чи Чорногорію (за співвідношенням ціна-якість), розповіла у коментарі РБК-Україна експерт у сфері туризму й засновниця турагенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.
Найкращий напрямок 2025 року
Згідно з інформацією експерта, найкращий напрямок для відпочинку в 2025 році - Греція.
"Прекрасне поєднання сервісу, європейської культури, доступності (особливо на нетуристичних островах) і головне - відсутність великої кількості російських туристів", - пояснила Якименко.
За її словами, Греція - це:
- гастрономія;
- море;
- архітектура;
- затишок.
Туреччина, Єгипет чи Чорногорія: що обрати
Якщо аналізувати відпочинок у Туреччині, Єгипті чи Чорногорії, то тут вибір, на думку експерта, залежатиме не лише від бюджету, але й від очікувань щодо:
- комфорту;
- клімату;
- сервісу.
Туреччина - продовжує залишатись популярною серед туристів країною.
"Її люблять за високий рівень сервісу, а також готелі "все включено". Ідеально для сімей з дітьми за рахунок дитячих клубів та анімації. Однак це не бюджетний напрямок", - зауважила Якименко.
Єгипет - найдоступніший за ціною.
За словами спеціаліста, ця країна - ідеальна для тих, хто хоче "сонце, море й екзотику".
"Водночас влітку тут дуже спекотно, а сервіс може бути різним - залежно від категорії готелю. Але якщо брати хороший готель і не очікувати європейського рівня - це вигідне рішення", - розповіла засновниця турагенції.
Чорногорія - красива, мальовнича країна, де є і гори, і море, і смачна кухня.
"Але якщо порівнювати готелі одного рівня сервісу з Туреччиною, то в Чорногорії буде навіть дорожче", - підсумувала Якименко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в деяких країнах світу туристи можуть "влетіти" на штраф за фото.
Читайте також, які два українських села визнали кращими у світі для туристів та як туди дістатися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.