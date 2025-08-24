Їх носять Beyoncé, Мадонна та сестри Хадід: українські бренди, які підкорили світ

Українські модні бренди давно завоювали свою прихильність у світі серед знаменитостей і з'являються на головних тижнях моди в Нью-Йорку, Лондоні й Парижі. Їхні вироби носять світові зірки - від Beyoncé та Мадонни до сестер Хадід і Селени Гомес.

РБК-Україна зібрало добірку українських брендів, які є популярними у світі моди.

Ruslan Baginskiy

Український бренд аксесуарів, заснований у Львові у 2015 році дизайнером Русланом Багінським. Спершу команда займалася ручним виготовленням головних уборів, зокрема беретів і кепок Baker Boy, які швидко стали впізнаваними завдяки фірмовим деталям - вишивці, перлам і монограмі RB.

Сьогодні Ruslan Baginskiy - один із найвідоміших українських брендів у світі, який здобув популярність завдяки зірковим клієнтам. Його вироби обирали Beyoncé, Madonna, гурт BTS, а також моделі Джіджі Хадід і Белла Хадід.

Бренд відзначений міжнародними нагородами, зокрема ANDAM Accessory Prize, та представлений у провідних магазинах світу, серед яких Galeries Lafayette у Парижі.

Beyoncé у капелюху від Ruslan Baginskiy (фото: Getty Images)

FROLOV

Бренд couture-to-wear, який заснував у Києві у 2015 році дизайнер Іван Фролов. Особливістю FROLOV є поєднання високоестетичного кутюрного пошиву та повсякденного носіння.

Світову відомість бренд здобув завдяки співпраці із Swarovski та завдяки зірковим клієнтам. Одяг FROLOV носили Beyoncé, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Doja Cat, Rita Ora та інші відомі артистки.

Бренд регулярно представляє колекції на тижнях моди, зокрема в Нью-Йорку та Лондоні, і залишається одним із найпомітніших імен сучасної української моди за кордоном.

Beyoncé та Doja Cat вибирають вбрання від FROLOV для своїх виступів (фото: instagram.com/frolovheart)

KSENIASCHNAIDER

Бренд заснували у Києві у 2011 році подружжя дизайнерів Ксенія та Антон Шнайдери. Відомість прийшла завдяки інноваційним джинсовим виробам та апсайклінгу, зокрема асиметричним "demi-denims", які стали вірусними у світі моди.

Сьогодні KSENIASCHNAIDER - синонім креативного переосмислення деніму та сталого дизайну. Бренд неодноразово представляв свої колекції на London Fashion Week і привертав увагу світових медіа, зокрема Vogue та Harper’s Bazaar.

Одяг бренду неодноразово вибирали для свого гардероба Дуа Ліпа, Белла Хадід і Селін Діон.

Джіджі Хадід у кардигані KSENIASCHNAIDER (фото: Getty Images)

the COAT by Katya Silchenko

Український бренд жіночого одягу преміумкласу, який заснувала Катерина Сільченко у 2014 році. Його стиль - поєднання класики та сучасних тенденцій, увага до деталей і витончені силуети.

the COAT by Katya Silchenko неодноразово презентував свої колекції на Ukrainian Fashion Week і здобув міжнародне визнання. Про бренд писали провідні видання Vogue, Harper’s Bazaar та Elle.

В одязі бренду помічали таких зірок як Ріта Ора, інфлюенсерку Мей Маск та акторку Келлі Резерфорд.

Співачка Ріта Ора в сукні від бренду "the COAT" (фото: vogue.ua)

Bevza

Бренд жіночого одягу, створений у Києві у 2006 році дизайнеркою Світланою Бевзою. Його головна філософія - "less and luxe", тобто поєднання мінімалізму з розкішшю.

Bevza відомий стриманими кольорами, чистими силуетами та відсилками до українських символів. Саме такий підхід приніс бренду впізнаваність у світі, де його називають "українським мінімалізмом".

Bevza можна знайти в магазинах Канади, Франції, Австралії, Великої Британії тощо. Одяг бренду обожнюють сестри Хадід, Селена Гомес й Емілі Ратаковскі.

Акторка Келлі Резерфорд у сукні від BEVZA (фото: instagram.com/bevza)

Vita Kin

Український бренд, створений дизайнеркою Вітою Кін у Києві. Світову популярність здобув завдяки сучасному переосмисленню української вишиванки, яка стала модним трендом у 2010-х роках.

Роботи Vita Kin відрізняються крафтовим виробництвом: усі речі створюються вручну з натуральних тканин та оздоблюються традиційною вишивкою.

Вишиванки Vita Kin носили світові знаменитості, а бренд потрапив на сторінки Vogue, Harper’s Bazaar, The New York Times. У 2022 році Віта Кін створила колекцію одягу з українською вишивкою для лінії Gucci Vault. До колекції ввійшли сукні в довжині міді та максі, лляні блузи, спідниці й шалі з вишивкою та силуетами 70-х.

Колекція суконь Vita Kin для лінії Gucci Vault (фото: instagram.com/vitakin_originals)

Gasanova

Український бренд одягу, який заснували в Донецьку у 2013 році. Тоді команда бренду складалася лише з дизайнерки Ельвіри Гасанової та кваліфікованої швачки. Сьогодні GASANOVA - це сучасний погляд на класику та переосмислення таких стилів як Black Tie, Casual та Cocktail attire.

Бренд уже здобув світову впізнаваність завдяки численним відомим постатям, які обирали вироби GASANOVA у своїх образах. Зокрема, серед яких Джіджі Хадід, сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Ріта Ора, Тоні Брекстон, Періс Хілтон і багато інших.

Прихильницею українського бренду GASANOVA є й перша леді України Олена Зеленська. Бренд представлений в 12 магазинах по всьому світу, а також має 4 власні франшизи.

Кортні Кардаш'ян у сукні від GASANOVA (фото: instagram.com/danixmichelle)

Zhilyova

Бренд у 2014 році заснувала Валерія Жильова. Він повторює та транслює її унікальний стиль, дух і бачення. Особливо активно бренд зосереджений на технологіях та інклюзивності у всіх її проявах, поєднуючи дизайн і майстерність у винятковий досвід.

"Наша мета - створити універсальну лінійку, яка прославляє кожну деталь жіночого тіла, захищаючи цінності компанії: сміливість, впевненість і відсутність меж", - каже засновниця бренду.

Нещодавно 66-річна Мадонна для чергової фотосесії вибрала напівпрозору сукню-корсет від українського бренду Zhilyova. Це чорна сукня Zhilyova Nina - єдина у своєму роді.

Мадонна в сукні від Zhilyova (фото: instagram.com/madonna)