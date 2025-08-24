ua en ru
Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Воскресенье 24 августа 2025 08:05
Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир Украинские бренды, которые известны на весь мир (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские модные бренды давно завоевали свою приверженность в мире среди знаменитостей и появляются на главных неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Их изделия носят мировые звезды - от Beyoncé и Мадонны до сестер Хадид и Селены Гомес.

РБК-Украина собрало подборку украинских брендов, которые являются популярными в мире моды.

Ruslan Baginskiy

Украинский бренд аксессуаров, основанный во Львове в 2015 году дизайнером Русланом Багинским. Сначала команда занималась ручным изготовлением головных уборов, в частности беретов и кепок Baker Boy, которые быстро стали узнаваемыми благодаря фирменным деталям - вышивке, жемчугу и монограмме RB.

Сегодня Ruslan Baginskiy - один из самых известных украинских брендов в мире благодаря звездным клиентам. Его изделия выбирали Beyoncé, Madonna, группа BTS, а также модели Джиджи Хадид и Белла Хадид.

Бренд отмечен международными наградами, в том числе ANDAM Accessory Prize, и представлен в ведущих магазинах мира, среди которых Galeries Lafayette в Париже.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Beyoncé в шляпе от Ruslan Baginskiy (фото: Getty Images)

FROLOV

Бренд couture-to-wear, который основал в Киеве в 2015 году дизайнер Иван Фролов. Особенностью FROLOV является сочетание высоко эстетичного кутюрного пошива и повседневной носки.

Мировую известность бренд получил благодаря сотрудничеству со Swarovski и благодаря звездным клиентам. Одежду FROLOV носили Beyoncé, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Doja Cat, Rita Ora и другие известные артистки.

Бренд регулярно представляет коллекции на неделях моды, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне, и остается одним из самых заметных имен современной украинской моды за рубежом.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мирИх носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Beyoncé и Doja Cat выбирают наряды от FROLOV для своих выступлений (фото: instagram.com/frolovheart)

KSENIASCHNAIDER

Бренд основали в Киеве в 2011 году супруги дизайнеры Ксения и Антон Шнайдеры. Известность пришла благодаря инновационным джинсовым изделиям и апсайклингу, в частности асимметричным "demi-denims", которые стали вирусными в мире моды.

Сегодня KSENIASCHNAIDER - синоним креативного переосмысления денима и устойчивого дизайна. Бренд неоднократно представлял свои коллекции на London Fashion Week и привлекал внимание мировых медиа, в частности Vogue и Harper's Bazaar.

Одежду бренда неоднократно выбирали для своего гардероба Дуа Липа, Белла Хадид и Селин Дион.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Джиджи Хадид в кардигане KSENIASCHNAIDER (фото: Getty Images)

the COAT by Katya Silchenko

Украинский бренд женской одежды премиум-класса, который основала Екатерина Сильченко в 2014 году. Его стиль - сочетание классики и современных тенденций, внимание к деталям и утонченные силуэты.

the COAT by Katya Silchenko неоднократно презентовал свои коллекции на Ukrainian Fashion Week и получил международное признание. О бренде писали ведущие издания Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

В одежде бренда замечали таких звезд как Рита Ору, инфлюенсерку Мэй Маск и актрису Келли Резерфорд.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Певица Рита Ора в платье от бренда "the COAT" (фото: vogue.ua)

Bevza

Бренд женской одежды, созданный в Киеве в 2006 году дизайнером Светланой Бевзой. Его главная философия - "less and luxe", то есть сочетание минимализма с роскошью.

Bevza известен сдержанными цветами, чистыми силуэтами и отсылками к украинским символам. Именно такой подход принес бренду узнаваемость в мире, где его называют "украинским минимализмом".

Bevza можно найти в магазинах Канады, Франции, Австралии, Великобритании и других стран. Одежду бренда обожают сестры Хадид, Селена Гомес и Эмили Ратаковски.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Актриса Келли Резерфорд в платье от BEVZA (фото: instagram.com/bevza)

Vita Kin

Украинский бренд, созданный дизайнером Витой Кин в Киеве. Мировую известность получил благодаря современному переосмыслению украинской вышиванки, которая стала модным трендом в 2010-х годах.

Работы Vita Kin отличаются крафтовым производством: все вещи создаются вручную из натуральных тканей и украшаются традиционной вышивкой.

Вышиванки Vita Kin носили мировые знаменитости, а бренд попал на страницы Vogue, Harper's Bazaar, The New York Times. В 2022 году Вита Кин создала коллекцию одежды с украинской вышивкой для линии Gucci Vault. В коллекцию вошли платья в длине миди и макси, льняные блузы, юбки и шали с вышивкой и силуэтами 70-х.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Коллекция платьев Vita Kin для линии Gucci Vault (фото: instagram.com/vitakin_originals)

Gasanova

Украинский бренд одежды, который основали в Донецке в 2013 году. Тогда команда бренда состояла только из дизайнера Эльвиры Гасановой и квалифицированной швеи. Сегодня GASANOVA - это современный взгляд на классику и переосмысление таких стилей как Black Tie, Casual и Cocktail attire.

Бренд уже получил мировую известность благодаря многочисленным известным фигурам, которые выбирали изделия GASANOVA в своих образах. В частности, среди которых Джиджи Хадид, семейство Кардашьян-Дженнер, Рита Ора, Тони Брекстон, Пэрис Хилтон и многие другие.

Поклонницей украинского бренда GASANOVA является и первая леди Украины Елена Зеленская. Бренд представлен в 12 магазинах по всему миру, а также имеет 4 собственные франшизы.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Кортни Кардашьян в платье от GASANOVA (фото: instagram.com/danixmichelle)

Zhilyova

Бренд в 2014 году основала Валерия Жилева. Он повторяет и транслирует ее уникальный стиль, дух и видение. Особенно активно бренд сосредоточен на технологиях и инклюзивности во всех ее проявлениях, сочетая дизайн и мастерство в исключительный опыт.

"Наша цель - создать универсальную линейку, которая прославляет каждую деталь женского тела, защищая ценности компании: смелость, уверенность и отсутствие границ", - говорит основательница бренда.

Недавно 66-летняя Мадонна для очередной фотосессии выбрала полупрозрачное платье-корсет от украинского бренда Zhilyova. Это черное платье Zhilyova Nina - единственное в своем роде.

Их носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мирИх носят Beyoncé, Мадонна и сестры Хадид: украинские бренды, которые покорили мир

Мадонна в платье от Zhilyova (фото: instagram.com/madonna)

При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети указанных брендов, Vogue UA.

