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Як Netflix, Coca-Cola та інші світові бренди впроваджують ШІ для маркетингу

Четвер 03 липня 2025 20:00
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Як Netflix, Coca-Cola та інші світові бренди впроваджують ШІ для маркетингу Штучний інтелект змінює правила гри в маркетингу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Світові бренди більше не просто продають - вони ведуть персоналізований діалог з кожним. ШІ допомагає їм "читати" ваші смаки та поведінку, пропонуючи сервіси, які ще нещодавно здавалися фантастикою.

РБК-Україна розповідає, як такі гіганти, як Netflix, Coca-Cola, Spotify та інші використовують ШІ для створення унікального користувацького досвіду.

Netflix (рекомендації на мільярд доларів)

Netflix - найбільша стрімінгова платформа з базою понад 3 600 фільмів і 1 800 серіалів. За такого обсягу контенту користувачі часто губилися - з'являвся ефект "паралічу вибору". Залученість падала, а з нею - і доходи.

Щоб вийти з кризи, Netflix впровадив потужний AI-движок, заснований на технології спільної фільтрації. Алгоритми відстежують смаки мільйонів глядачів і показують персоналізовані трейлери вже на головній сторінці сервісу. Аналізуються не тільки ваші оцінки та історія переглядів, а й поведінка користувачів зі схожими інтересами.

Результат - гіперперсоналізація рекомендацій, що дає змогу Netflix утримувати увагу аудиторії та скорочувати відтік підписників. Навіть більше, 75% доходу компанії припадає на рекомендаційний движок - це понад 1 мільярд доларів на рік.

ШІ також задіяний для створення нового контенту, аналізу зображень, управління дата-центрами і підтримки клієнтів, що дає змогу компанії постійно покращувати якість сервісу.

Spotify (музика під ваші уподобання)

Spotify - ще один приклад, як ШІ допомагає справлятися з надлишком вибору. З бібліотекою з понад 100 мільйонів треків і 600 мільйонами активних користувачів сервіс зіткнувся з аналогічною проблемою - як допомогти слухачам швидко знаходити потрібну музику.

Spotify створив цілу екосистему AI-інструментів: Home Feed, Blend, Daylist, Discover Weekly і Made for You - усі вони підбирають музику, зважаючи на ваші вподобання і настрій. Особлива гордість - AI DJ, голосовий ШІ, який виступає як радіоведучий, озвучує плейлисти і пропонує новинки в реальному часі.

Завдяки цьому користувачі швидше знаходять улюблені треки, отримують задоволення від прослуховування і довше залишаються з сервісом, що безпосередньо відбивається на зростанні підписок.

Virgin Voyages (запрошення від віртуальної Дженніфер Лопес)

Ринок круїзів - висококонкурентний, і компанія Virgin Voyages знайшла незвичайний спосіб виділитися. Разом із технологічним агентством Flaunt Digital вони створили Jen AI - цифрову копію Дженніфер Лопес.

Користувачі могли створювати персоналізовані відео-запрошення з "віртуальною Джей Ло" для своїх близьких. Відео починається з кадру, де "Джей Ло" відпочиває на шезлонгу, але незабаром стає зрозуміло, що це deepfake. Запрошення легко налаштовується - можна додати ім'я, привід та інші деталі.

Така інновація привернула увагу аудиторії, збільшила охоплення і підвищила шанси на бронювання круїзів за рахунок персоналізації та ефекту впізнаваності.

Як Netflix, Coca-Cola та інші світові бренди впроваджують ШІ для маркетингуVirgin Voyages вирушає в плавання з "Jen AI" (фото: Virgin Voyages)

Coca-Cola і OpenAI

Coca-Cola - бренд із багатою історією, який завжди стежить за маркетинговими трендами. У лютому 2023 року компанія стала першою в партнерстві з консалтинговою фірмою Bain & Company і OpenAI, запустивши конкурс "Create Real Magic".

Учасників запрошують використовувати ChatGPT, DALL-E та архівні рекламні матеріали для створення нових творів мистецтва. Конкурс покликаний стимулювати творчу взаємодію з брендом і зміцнити його присутність у цифровому просторі.

Цей кейс демонструє, як великі корпорації використовують ШІ не тільки для підвищення ефективності реклами, а й для залучення аудиторії та підтримки іміджу інноваційного лідера.

Як Netflix, Coca-Cola та інші світові бренди впроваджують ШІ для маркетингуCoca-Cola співпрацює з OpenAI (фото: Coca-Cola)

Nike (спортивний маркетинг та емоційні історії)

Nike активно використовує дані та ШІ, щоб зрозуміти клієнтів і створити для них персоналізований досвід. Додаток Nike Fit поєднує доповнену реальність і ШІ, даючи змогу сканувати стопу і підбирати ідеальне взуття.

У рекламній кампанії "Never done evolving" з Сереною Вільямс Nike застосував ШІ для створення відео, в якому зустрічаються молода Серена 1999 року і її версія з 2017 року. Цей 8-хвилинний ролик транслювали в прямому ефірі, він викликав великий резонанс.

Історія Nike вчить: використання історичних даних та емоційних наративів допомагає створювати міцний зв'язок з аудиторією.

Як Netflix, Coca-Cola та інші світові бренди впроваджують ШІ для маркетингуNike використовувала ШІ для створення рекламної кампанії (фото: AKQA)

BMW (генеративний ШІ у світі люксових автомобілів)

У 2021 році BMW разом з агентством Goodby, Silverstein & Partners запустили рекламну кампанію для моделі 8 Series Gran Coupé, проєктуючи на автомобілі витвори мистецтва, створені генеративним ШІ.

У рекламі люксового сегмента важлива не стільки інформація про технічні характеристики, скільки емоційний зв'язок із клієнтом. BMW вдалося домогтися цього майже без слів - за допомогою візуальних образів, що викликають асоціації та бажання володіти автомобілем.

Урок BMW говорить використовувати технології для встановлення емоційного контакту, що виходить за рамки традиційної реклами.

Farfetch (зростання ефективності email-маркетингу за допомогою ШІ)

Онлайн-маркетплейс люксової моди Farfetch вирішив підвищити ефективність email-розсилок, не жертвуючи фірмовим стилем. Для цього компанія використовувала генеративний ШІ Phrasee.

АІ допоміг тестувати різні теми листів, стилі та персоналізувати контент під сегменти аудиторії. Результати вражають: відкриваність зросла на 7% для промо-розсилок і на 31% для подій, а клікабельність збільшилася на 25-38%.

Головний висновок: АІ має посилювати бренд і допомагати досягати бізнес-цілей, а не руйнувати унікальність.

Як Netflix, Coca-Cola та інші світові бренди впроваджують ШІ для маркетингуFarfetch використовує ШІ в email-маркетингу (фото: Farfetch)

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: GoodFirms, DataFeedWatch.

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