Андре Тан розкрив секрет ідеального гардероба: що купити восени 2025
Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами, як зібрати ідеальний гардероб на осінь 2025 року. Стиліст розповів, на які базові речі варто звернути увагу, щоб мати стильний вигляд щодня і не витрачати зайвого.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Instagram.
Що таке капсульний гардероб
Капсульний гардероб - це продумана добірка базових речей, які легко комбінуються між собою.
Його головна ідея - мінімум одягу, максимум образів.
Усі речі в такому гардеробі поєднуються за стилем, колірною гамою і кроєм, що дає змогу швидко створювати стильні луки без зайвих витрат часу або коштів.
Капсула може бути сезонною або універсальною, але завжди складається з якісних, практичних речей, що не виходять з моди.
Ключові елементи капсульного гардероба
Біла сорочка
Класика, яка працює завжди. Біла сорочка пасує як до ділових, так і до повсякденних образів. Її можна носити з джинсами, спідницями, під светр або жакет. Вона надає охайності та елегантності навіть найпростішому аутфіту.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Джинси прямого крою
Це універсальна модель, яка підходить практично будь-якому типу фігури. Прямі джинси можна комбінувати з підборами, кедами, футболкою, сорочкою або светром. Вони не виходять з моди та відмінно балансують між комфортом і стилем.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Базова футболка
Найчастіше - білого, сірого або чорного кольору. Вона слугує фоном для яскравіших елементів образу або виглядає самостійно в мінімалістичних луках. Базова футболка - це must-have, який пасує буквально до всього.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Жакет
Структурований жакет надає образу строгості, лаконічності та стилю. Його можна носити з класичними штанами, джинсами, спідницею або навіть із сукнею. Універсальний варіант - жакет нейтрального кольору (чорний, бежевий, сірий).
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Маленька чорна сукня
Це культова річ, яку можна адаптувати до будь-якого випадку - від офісу до вечірки. Залежно від аксесуарів, взуття та верхнього одягу вона змінює настрій і функцію. Маленька чорна сукня - символ елегантності та простоти.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Тренч
Ідеальний верхній одяг на перехідний сезон. Тренч надає образу стилю, робить його завершеним. Найпопулярніший - у бежевому кольорі, проте підійдуть також чорний, оливковий або сірий. Гарно виглядає як з діловим, так і з повсякденним одягом.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Чорні класичні штани
Незамінні для офісу, але легко стають частиною кежуал-луків. Класичні штани зі стрілками або прямі - це база, яка надає строгості та витонченості. Добре поєднуються з футболками, сорочками, жакетами або об'ємними светрами.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Зручне взуття
Це можуть бути білі кеди, лофери, балетки або класичні туфлі на низьких підборах. Головне - комфорт і універсальність. Таке взуття має пасувати до всього в гардеробі та підходити для щоденного носіння.
Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Переваги капсульного гардероба:
- менше речей - більше варіантів образів
- економія часу і коштів
- стиль і впевненість у зовнішньому вигляді
- легкість у створенні образів для будь-якого випадку.
