"Їдете в Росію - не питайте нас": Зеленський висловився про безпеку під час параду у Москві
Україна не несе відповідальності за події, які можуть статися в Росії 9 травня. Київ не рекомендує лідерам інших країн їхати до Москви.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
За його словами, позиція України дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня у Росію.
"Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати", - сказав він.
За словми президента, Росія може робити зі свого боку різні кроки - і підпали, і підриви, а потім звинувачувати Україну.
"Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки, - ред.) відвідувати Росію. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - зазначив він.
Зеленський підкреслив, що Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії.
Парад 9 травня у Москві
Глава Кремля Володимир Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в Москві.
Зокрема, як писало Reuters, голова КНР Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування 9 травня. І президент Сербії Александар Вучич не відмовився від наміру поїхати до Москви 9 травня. Хоча, за даними ЗМІ, Сербію можуть не прийняти в Євросоюз, якщо Вучич поїде на парад до Путіна.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.
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