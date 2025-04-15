Поїздка Вучича до Путіна 9 травня буде дорого коштувати Сербії, - FT
Сербію можуть не прийняти до Євросоюзу, якщо президент країни Александар Вучич поїде на парад до російського диктатора Володимира Путіна 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, представники Євросоюзу попередили Вучича, що поїздка до Москви та участь у параді 9 травня порушить критерії членства в Євросоюзі.
"Ми повинні переконатися, що вони розуміють, що за деякі рішення доводиться платити. Наслідком цього буде їхній невступ до Європейського союзу", - зазначив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.
За його словами, Росія "докладає всіх зусиль", щоб залучити до участі в параді якомога більше лідерів.
"Для нас це буде важливим "лакмусовим папірцем". Здебільшого ми дивимося на те, чи виступають вони на нашому боці, чи грають в іншій команді", - додав він.
При цьому міністр закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що глави МЗС країн ЄС на вечері з офіційними особами країн Західних Балкан у неділю ввечері дали "дуже чітку вказівку не брати участі в параді 9 травня в Москві".
"Це не відповідає цінностям ЄС", - пояснила вона.
Попередження Єврокомісії
Нагадаємо, раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас наголошувала, що блок не залишить без уваги можливу участь деяких лідерів європейських країн у параді 9 травня в Москві.
Після цього прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він все одно має намір відвідати Росію 9 травня, і "ніхто не може йому вказувати", яку країну відвідувати, а яку - ні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.