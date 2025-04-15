Поїздка Вучича до Путіна 9 травня буде дорого коштувати Сербії, - FT

Сербію можуть не прийняти до Євросоюзу, якщо президент країни Александар Вучич поїде на парад до російського диктатора Володимира Путіна 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як пише видання, представники Євросоюзу попередили Вучича, що поїздка до Москви та участь у параді 9 травня порушить критерії членства в Євросоюзі.

"Ми повинні переконатися, що вони розуміють, що за деякі рішення доводиться платити. Наслідком цього буде їхній невступ до Європейського союзу", - зазначив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.

За його словами, Росія "докладає всіх зусиль", щоб залучити до участі в параді якомога більше лідерів.

"Для нас це буде важливим "лакмусовим папірцем". Здебільшого ми дивимося на те, чи виступають вони на нашому боці, чи грають в іншій команді", - додав він.

При цьому міністр закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що глави МЗС країн ЄС на вечері з офіційними особами країн Західних Балкан у неділю ввечері дали "дуже чітку вказівку не брати участі в параді 9 травня в Москві".

"Це не відповідає цінностям ЄС", - пояснила вона.