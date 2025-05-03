"Едете в Россию - не спрашивайте нас": Зеленский высказался о безопасности во время парада в Москве

Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая. Киев не рекомендует лидерам других стран ехать в Москву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

По его словам, позиция Украины очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая в Россию.

"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", - сказал он.

По словми президента, Россия может делать со своей стороны разные шаги - и поджоги, и подрывы, а потом обвинять Украину.

"Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности, - ред.) посещать Россию. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России.