Не йдіть на кладовище: у Сумській області попередили про вибухонебезпечну загрозу
У Сумській області закликають не відвідувати кладовища поблизу кордону через мінну небезпеку. Жителі Сумщини повинні суворо дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).
Жителям Сумської області рекомендують утриматися від відвідування кладовищ, що знаходяться в межах 20 км від державного кордону України, через можливу небезпеку вибухонебезпечних предметів. Попередження озвучили під час засідання Штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.
Що не можна робити, якщо знайшли підозрілий предмет
Категорично забороняється:
- торкатися знайдених вибухонебезпечних предметів, пересувати їх або намагатися знешкодити самостійно;
- проводити будь-які роботи в радіусі знайденого предмета, зокрема ті, що можуть спричинити навіть незначні коливання ґрунту;
- використовувати відкритий вогонь, зокрема курити або використовувати запальнички, а також інші джерела вогню;
- користуватися мобільними телефонами, пультами дистанційного керування та іншими радіоелектронними пристроями, що можуть спровокувати вибух;
- заливати предмет рідиною, засипати ґрунтом, намагатися чимось накрити або здійснювати інші дії на нього: звукові, світлові, теплові, механічні та інші;
- допускати скупчення людей у місцях, де виявлено вибухонебезпечний предмет.
Як діяти при виявленні підозрілого предмета
У разі виявлення підозрілого предмета громадянам Сумської області рекомендують дотримуватись наступних правил:
- зупинитися та не торкатися предмета, зберігати спокій, уникаючи паніки, та запам’ятати місце знаходження вибухонебезпечного предмета;
- попередити людей поблизу про небезпеку та за можливості припинити будь-які роботи в районі;
- відвести себе і інших людей на безпечну відстань (не менше 100 метрів) від знайденого предмета, рухаючись тим маршрутом, яким прийшли;
- повідомити про виявлений предмет до правоохоронних органів або до спеціальних служб (Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція) за номерами телефонів 101 або 102;
- до прибуття фахівців вжити заходів, щоб не допустити сторонніх осіб до небезпечної зони.
Очищення територій від вибухонебезпечних предметів є критично важливим для безпеки мешканців Сумщини. Дотримання вказаних правил допоможе зберегти життя та здоров’я не лише тим, хто знаходиться в безпосередній близькості до небезпечних предметів, а й усім громадянам.
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