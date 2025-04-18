Не йдіть на кладовище: у Сумській області попередили про вибухонебезпечну загрозу

У Сумській області закликають не відвідувати кладовища поблизу кордону через мінну небезпеку. Жителі Сумщини повинні суворо дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Очищення територій від вибухонебезпечних предметів є критично важливим для безпеки мешканців Сумщини. Дотримання вказаних правил допоможе зберегти життя та здоров’я не лише тим, хто знаходиться в безпосередній близькості до небезпечних предметів, а й усім громадянам.

Жителям Сумської області рекомендують утриматися від відвідування кладовищ, що знаходяться в межах 20 км від державного кордону України, через можливу небезпеку вибухонебезпечних предметів. Попередження озвучили під час засідання Штабу з організації розмінування (очищення від вибухонебезпечних предметів) деокупованих територій Сумської області.

Заходи безпеки на Великдень в Україні

У Донецькій області під час Великодніх свят запровадять комендантську годину за трьома окремими режимами. Владу просять громадян з максимальною відповідальністю поставитися до питань безпеки.

У Кіровоградській області святкування відбуватиметься відповідно до нового розпорядження начальника ОВА. Документ передбачає посилення заходів безпеки, зокрема - комендантську годину в ніч на Великдень.

У Хмельницькій області графік комендантської години також змінять, а контроль за безпекою буде посилено.

За окремими правилами пройде Великдень і в Київській області.

Жителів та гостей Сум закликали уникати скупчень людей у святкові дні та дотримуватись обережності.

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